Sağlık çalışanları Anneler Günü’nü buruk geçirecek

10 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 aydır evine gitmeyen ve çalıştığı hastanenin yurdunda kalan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi Aslı Avcı, 12 ve 5 yaşındaki kızlarını görebilmek için her gün iş çıkışı evlerinin önüne gidiyor.

Cama çıkan kızları ile uzaktan da olsa birkaç dakika görüşen Avcı, tekrar kaldığı yurda geri dönüyor. Onun dışında sadece görüntülü telefon görüşmesiyle kızlarına duyduğu özlemi gidermeye çalışan sağlık çalışanı anne, çocuklarına doyasıya sarılacağı günü iple çekiyor. 41 yaşındaki Aslı Avcı, “Bu yıl, biz sağlık çalışanları için en zor Anneler Günü oldu.

Umarım bir an önce bu süreç biter ve hepimiz çocuklarımıza kavuşuruz” dedi. Konya’da da bir hastanede acil serviste sağlık memuru olarak çalışan Raziye Sürgit (36), 40 günlük çocuklarının hasretiyle Anneler Günü’nü kutlayacak.

Koronavirüs nedeniyle evine gidemediği için otelde kalan Sürgit, bu süreçte koronavirüse yakalandığını ve üzülmesinler diye hem çocuklarından hem de ailesinden sakladığını söyledi.

Sürgit, “Koronavirüse yakalandığımı çocuklarımdan sakladım. Önceki Anneler Günü’nde yine nöbetteydim. Çocuklarım hastanede kutlamışlardı. Bu kez de kaldığım otel odasında görüntülü konuşarak kutlayacaklar. 3 gün sonra, 5 gün sonra geleceğim diye çocuklarımı sürekli oyalıyorum” dedi

DUYGUSAL ANLAR

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele etmek için kendi önceliklerini hiçe sayıp çocuklarından uzakta kalan sağlık çalışanı anneler, çocuklarına duydukları özlemle Anneler Günü burukluğu yaşıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Anadolu Komuta Kontrol Merkezi’nde görevi başında bulunan sağlık çalışanı anneler çocuklarıyla hasret gidermek için telefonla görüntülü konuşuyor. Acil Tıp Teknisyeni Dilek Türk, çocuklarıyla konuşurken gözyaşlarını tutmadı.