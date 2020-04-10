Sağlık çalışanlarına maske ve siperlik desteği

10 Nisan 2020 Cuma, 09:04

Koronavirüse karşı mücadeleye destek veren CHP’li belediyeler, salgından korunmak için ihtiyaç olan maske ve siperlik üretimi için harekete geçti.

40 BİN MASKE DAĞTILACAK

Koronavirüse karşı ilçede sıkı önlemler alan Konak Belediyesi, salgından korunmak için en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin başını çeken maskelerin üretimi için de harekete geçti. Belediye ve Konak Kaymakamlığı işbirliğiyle maske üretimi başlatıldı. Merkezde maske diken Konak İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne bağlı öğretmenler, ilk etapta 40 bin adet maske dikecek. Maske üreten öğretmen ve gönüllülere teşekkür eden Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “Sizler ailenizden, sevdiklerinizden feragat ederek buraya geldiniz. Sizler için gerekli önlemleri burada da aldık. Bu salgına karşı dayanışma ruhumuzla güçleniyoruz. Bugünleri de böyle omuz omuza atlatacağız” dedi.

ÖDEMİŞ'TE YÜZ SİPERLİĞİ

Ödemiş Belediyesi koronavirüs mücadelesinde fedakârca görev başında olan sağlık çalışanları için FabLab’da üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla yüz siperliği üretiyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de hijyenik ortamda üretilen bu ürünleri kenttekisağlık çalışanlarına ulaştırıyor. Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Sağlık çalışanlarımızın işini kolaylaştırmak için, hepimizin sağlığı için lütfen kurallara uyalım, önlemlerimizi eksiksiz uygulayalım, mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmayalım” diye konuştu.

BUCALI KADINLAR 25 BİN MASKE ÜRETECEK

Koronavirüssalgınına karşı çeşitli alanlarda kullanımı zorunlu hale getirilen maskelerin üretimi için Buca Belediyesi’nin kursiyerleri kollarısıvadı. İlçedeki maske ihtiyacını karşılayabilmek için gönüllü kursiyerler aracılığıyla faaliyete açılan Çamlıkule Semt Merkezi’nde, hemşerilere dağıtılmak üzere ilk etapta 25 bin maske hazırlanacak.