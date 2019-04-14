En ilginç 10 alerji

Acıbadem Bodrum Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Eren, nadir görülen ilginç alerji tiplerini sıraladı.
Ayakkabı: Bazı insanlar derinin işlenmesinde kullanılan kimyasallara egzama benzeri alerjik reaksiyon gösterebiliyor.
Çikolata: Çikolata içindeki besin katkı maddelerine karşı deride kaşıntı, kabarıklık gibi ürtiker ve egzama benzeri reaksiyonlar olabiliyor.
Güneş: Güneşteki UV ışınlarından kaynaklanan bu alerji tipinde belirtiler ciltte kızarıklık, kabarma ve kaşıntı olarak kendini gösteriyor.
Soğuk: Sadece soğuk hava değil soğuk suda yüzmek gibi durumlar da tehlike arz ediyor. Alerjiye neden olan şey ise kan basıncının ani olarak düşmesi olarak biliniyor.
Spor: Egzersizden sonra yemek yenince ortaya çıkabiliyor. Ciltte kızarıklıklar ve ağır durumlarda anaflaksi (alerjik şok) görülebiliyor.
Su: Suyla temas sonrası ciltte ürtiker benzeri kızarıklıklar oluyor.
Su hariç tüm yiyecek ve içeceklere alerji: Dünyada bilinen tek örneği Avustralyalı çocuk Kaleb Bussenschutt. Kaleb’in sadece suya, buza ve belli bir marka altında üretilen limonataya alerjisi yok. Onun dışında ne yerse yesin anında kusuyor.
Teknoloji: Migren benzeri baş ağrısı ve deri reaksiyonlarına neden olabilen bu alerji tipinde en olası neden saç kurutma makinesi, wireless sistemleri, mikrodalga fırınlar ve cep telefonlarına bağlı ortamda oluşan elektro-manyetik kirlilik. Son yıllarda bu durum “Hasta Bina Sendromu” olarak da adlandırılıyor.
İç çamaşırı: Sentetik dokuma ürünlerine karşı hassas kişilerde görülüyor.
Meni: Kadınların spermaya alerjileri olduğu gibi bazı erkeklerin de kendi spermalarına alerjileri olabiliyor.