En ilginç 10 alerji

Acıbadem Bodrum Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Eren, nadir görülen ilginç alerji tiplerini sıraladı.

Ayakkabı: Bazı insanlar derinin işlenmesinde kullanılan kimyasallara egzama benzeri alerjik reaksiyon gösterebiliyor.

Çikolata: Çikolata içindeki besin katkı maddelerine karşı deride kaşıntı, kabarıklık gibi ürtiker ve egzama benzeri reaksiyonlar olabiliyor.

Güneş: Güneşteki UV ışınlarından kaynaklanan bu alerji tipinde belirtiler ciltte kızarıklık, kabarma ve kaşıntı olarak kendini gösteriyor.

Soğuk: Sadece soğuk hava değil soğuk suda yüzmek gibi durumlar da tehlike arz ediyor. Alerjiye neden olan şey ise kan basıncının ani olarak düşmesi olarak biliniyor.

Spor: Egzersizden sonra yemek yenince ortaya çıkabiliyor. Ciltte kızarıklıklar ve ağır durumlarda anaflaksi (alerjik şok) görülebiliyor.

Su: Suyla temas sonrası ciltte ürtiker benzeri kızarıklıklar oluyor.

Su hariç tüm yiyecek ve içeceklere alerji: Dünyada bilinen tek örneği Avustralyalı çocuk Kaleb Bussenschutt. Kaleb’in sadece suya, buza ve belli bir marka altında üretilen limonataya alerjisi yok. Onun dışında ne yerse yesin anında kusuyor.

Teknoloji: Migren benzeri baş ağrısı ve deri reaksiyonlarına neden olabilen bu alerji tipinde en olası neden saç kurutma makinesi, wireless sistemleri, mikrodalga fırınlar ve cep telefonlarına bağlı ortamda oluşan elektro-manyetik kirlilik. Son yıllarda bu durum “Hasta Bina Sendromu” olarak da adlandırılıyor.

İç çamaşırı: Sentetik dokuma ürünlerine karşı hassas kişilerde görülüyor.

Meni: Kadınların spermaya alerjileri olduğu gibi bazı erkeklerin de kendi spermalarına alerjileri olabiliyor.