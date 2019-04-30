"Antibiyotikten ölenlerin sayısı, kanserden ölenlerin sayısını geçecek"

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneğince, Hitit Üniversitesi ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasının desteğiyle Çorum’da yapılan "Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019" toplantısında konuşan Doktor Serhat Ünal, basit bir ameliyat için hastaneye yatan bir hastanın, hastane enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybedebildiğine işaret etti.

Bu tür kayıpların yaşanmaması için hastane yöneticilerinden hasta yakınlarına kadar herkesin dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ünal, "Bu konuda bilinç oluşturmak için her tek yılda bir eğitim programı yapıyoruz. Amacımız, hastane enfeksiyonları gibi önemli bir konuda çalışanları, teknik destek sağlayanları, araç ve ilaç üretenleri bir araya getirip bilgi alışverişinde bulunmak" diye konuştu.

Konunun çok önemli olduğuna dikkati çeken Ünal, "Basit bir ameliyat için hastaneye yatan gencecik bir kişiyi orada oluşan, kontrol edilemeyen, tedavi edilemeyen enfeksiyon nedeniyle kaybedebiliriz. Bunun arkasında tabii antimikrobiyal direnç gibi büyük bir problem yatıyor" ifadesini kullandı.

HASTANE ENFEKSİYONLARI ÖNEMLİ BİR RİSK

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Genel Sekreteri Doktor Serhat Ünül, hastane enfeksiyonu kontrolünün dirençle mücadelede en önemli yöntemlerden biri olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"2050 yılında antibiyotik direnci nedeniyle ölenlerin sayısı, kanserden ölenlerin sayısını geçecek. Bu kadar önemli bir sorun bu. Yani canla başla, canhıraş şekilde uğraşmamız lazım. Bu bir takım işi. Hekim, hastane enfeksiyon kontrol hemşirelerimiz, hastane idarecilerimiz, hasta sahipleri, hastalar, hep birlikte mücadele vermeliyiz. Her yıl önemli değişiklikler oluyor. Onları takip edebilmek için bir araya gelip şapkamızı önümüze koyup, bildiklerimizi birbirimizle değiştirerek neler yapacağımızı konuşmamız lazım. Çorum'daki bu eğitim programında da bunu değerlendireceğiz."