İstanbul’da gece mekanlarına uyuşturucu operasyonu: 6 adrese eş zamanlı baskın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, aralarında Beşiktaş’taki gece kulübü Klein Phönix ve Bebek Otel’in de bulunduğu 6 eğlence mekânına eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen baskınlarda, mekânlarda arama yapıldığı öğrenildi.

Gazeteci Burak Doğan’ın iddiasına göre, aramalar esnasında oyuncu Can Yaman’ın da gözaltına alındı.

Konuya ilişkin yetkili mercilerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.