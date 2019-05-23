'Merdiven altı ürünler'e dikkat

Dünyada ve ülkemizde doğal ürünlerin trend haline geldiğini söyleyen Aksuvital Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Aksu “Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere, Çin, Tayland, Tayvan, Arabistan, Katar gibi ülkelere ticaret yapıyoruz. 5 kıtada aktif haldeyiz. Ar-Ge çalışmalarımız ve yeni yatırımlarımız ile büyümemiz sürecek” dedi.

‘MARKALI ÜRÜN KULLANIN’

Gıda takviyesi sektöründe ‘merdiven altı’ üretim konusunun dikkate değer olduğunu belirten Yunus Aksu, bu tür işletmelerin pazarda oldukça aktif olduğu uyarısında bulundu. Tüketicilere markalı ve güvenilir ürün kullanmaları tavsiyesinde bulunan Yunus Aksu “Merdiven altı üretim, üretim sırasında hijyen koşullarına uyulmayan, içeriğinde mevzuata uygun olmayan bitkilerin kullanıldığı, üretim koşullarının uygun olmadığı üretimdir. Türkiye’de maalesef bu şekilde dönemsel ürünleri ve merdiven altı ürünleri satan çok fazla satış noktası bulunmaktadır. Tüketicilerin ürünlerin üzerinde muhakkak işletme kayıt numarası, seri numarası ve onay numarasına dikkat etmesi gerekiyor” açıklamasını yaptı.