Salah'ın Liverpool'da lanetlenme korkusu

26 Nisan 2020 Pazar, 15:40

İngiltere Premier Lig’de şampiyonluğa iki galibiyet uzaktayken ortaya çıkan corona virüsü salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından beklemek zorunda kalan Liverpool, alınacak kararı bekliyor. Mısırlı yıldız Mohammed Salah da, 30 yıl sonra Liverpool’u şampiyonluğa taşıyacakları günün hayalini kuruyor. Ancak Premier Lig’in devam edip etmeyeceği konusundaki belirsizlik, futbolcuları tedirgin ediyor.

Bu tedirginliği en çok yaşayan isimlerden biri olan Mohammed Salah’ın, daha önce de Mısır’da benzer bir durumla karşılaştığı öğrenildi. Henüz genç bir yetenek olarak Al-Mokawloon takımında oynayan Mohammed Salah’ın o dönemdeki kaptanı Mohamed El Akabaw, The Sun’a yaptığı açıklamada, Premier Lig iptal edilirse Mısırlı yıldızın kendisini lanetlenmiş gibi hissedeceğini söyledi.

11 HOLİGAN İDAM EDİLMİŞTİ

Bilindiği gibi Mısır’da 2012 yılında Port Said Stadyumu’nda holiganların sebep olduğu facia sonrası 74 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce insan da yaralanmıştı. Mısır hükümeti, olayların çıkmasından sorumlu tuttuğu 11 holiganı idam cezasına çarptırmış, ligleri de iki yıl iptal etmişti.

Mohamed El Akabaw, Mohammed Salah’ın liglerin ertelendiği dönemde Mısır’da oynadığını belirtirken, şunları söyledi: “O dönemde liglerin ertelenmesi Salah’ın lehineydi. Çünkü böylece İsviçre’ye gitti. Oradan da Chelsea, Roma, Liverpool gibi dev takımlara transfer oldu. Mısır’da amacı ligde kalmak olan bir takımda oynamaya devam etseydi, belki de böyle bir yetenek hiç keşfedilmeyecekti. Ancak şimdiki durum farklı… Premier Lig iptal edilir ve Liverpool şampiyon sayılmazsa, bu Salah’ı ve tüm takım arkadaşlarını yıkar. Salah, ikinci kez liglerin iptal edildiği bir durumla karşılaşırsa, kendisini lanetlenmiş gibi hissedecektir.”

Kaynak: Skor