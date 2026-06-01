CHP'de olağanüstü kurultay talebi: 28 PM üyesi istedi, 21 isim karşı çıktı

CHP'de mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından başlayan yönetim krizi ve kurultay tartışmaları sürerken, Parti Meclisi'ndeki dengelere ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.
Gazete Pencere'den Yıldız Yazıcıoğlu'nun haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 45 gün içinde kurultaya gidilmesi yönündeki çağrısı Parti Meclisi'nde geniş destek buldu.
28 PM ÜYESİ KURULTAY İSTİYOR
Listeye göre 28 Parti Meclisi üyesi, CHP'nin yeniden kurultaya gitmesi gerektiğini savunuyor.
Kurultay talebindeki PM üyeleri şöyle:
1. Fethi Açıkel
2. Veli Ağbaba
3. Umut Akdoğan
4. Nurhayat Altaca Kayışoğlu
5. Ednan Arslan 6. Erbil Aydınlık
7. Aysu Bankoğlu
8. Zeynel Emre
9. Yunus Emre
10. Gökçe Gökçen
11. Özgür Karabat
12. Ulaş Karasu
13. Sevgi Kılıç
14. Aylin Nazlıaka
15. Selin Sayek Böke
16. Mustafa Sezgin Tanrıkulu
17. Gamze Taşcıer
18. Yüksel Taşkın
19. Bülent Tezcan
20. Seyit Torun
21. Pınar Uzun
22. Aylin Yaman
23. Emre Yılmaz
24. Gökhan Zeybek
25. Ayşe Eser Danışoğlu
26. Hüseyin Yaşar
27. Yaşar Seyman
28. Hakkı Süha Okay
KILIÇDAROĞLU CEPHESİ KURULTAYA KARŞI
Habere göre 21 Parti Meclisi üyesi ise kurultay yapılmasına karşı çıkan ve mevcut yapının devamını savunan isimlerden oluşuyor.
Bu grupta ise şu isimler yer aldı:
1. Kemal Kılıçdaroğlu
2. Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul Mv.)
3. Cemal Canpolat (İstanbul Bşk. Adayı)
4. Devrim Barış Çelik
5. Deniz Demir (Ankara Mv.
) 6. Adnan Demirci
7. Alirıza Erbay
8. Yıldırım Kaya (Eski Mv.)
9. Bülent Kuşoğlu (Eski Mv.)
10. Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (İzmir Mv.)
11. Faik Öztrak (Tekirdağ Mv.)
12. Müslim Sarı (Eski Mv.)
13. Orhan Sarıbal (Bursa Mv.)
14. Berhan Şimşek
15. Erdoğan Toprak (İstanbul Mv.)
16. Turan Aydoğan (Eski Mv.)
17. Ahmet Hakan Uyanık
18. Hasan Efe Uyar
19. Akif Hamzaçebi (Eski Mv.)
20. Neslihan Hancıoğlu (Eski Mv.)
21. Necdet Saraç
YEDİ İSİM "SAĞDUYU" ARIYOR
Parti Meclisi'nde iki blok arasında yer almayan yedi isim ise uzlaşı ve diyalog çağrılarıyla öne çıkıyor.
1.Semra Dinçer (Ankara Mv.)
2.Gürsel Erol (Elazığ Mv.)
3. Ali Öztunç (Kahramanmaraş Mv.)
4. Oğuz Kaan Salıcı
5. Mehmet Tüm
6. Nevaf Bilek
7. Burhan Şenatalar
KURULTAY TARTIŞMASINDA SON DURUM…
Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesinin ardından partide olağanüstü kurultay çağrıları artarken, delegelerden imza toplanmasına yönelik girişimler de başlamış ve yeterli imza sayısına ulaşılmıştı.