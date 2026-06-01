CHP'de olağanüstü kurultay talebi: 28 PM üyesi istedi, 21 isim karşı çıktı

CHP'de mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından başlayan yönetim krizi ve kurultay tartışmaları sürerken, Parti Meclisi'ndeki dengelere ilişkin dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı.

Gazete Pencere'den Yıldız Yazıcıoğlu'nun haberine göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 45 gün içinde kurultaya gidilmesi yönündeki çağrısı Parti Meclisi'nde geniş destek buldu.

28 PM ÜYESİ KURULTAY İSTİYOR

Listeye göre 28 Parti Meclisi üyesi, CHP'nin yeniden kurultaya gitmesi gerektiğini savunuyor.

Kurultay talebindeki PM üyeleri şöyle:

1. Fethi Açıkel

2. Veli Ağbaba

3. Umut Akdoğan

4. Nurhayat Altaca Kayışoğlu

5. Ednan Arslan 6. Erbil Aydınlık

7. Aysu Bankoğlu

8. Zeynel Emre

9. Yunus Emre

10. Gökçe Gökçen

11. Özgür Karabat

12. Ulaş Karasu

13. Sevgi Kılıç

14. Aylin Nazlıaka

15. Selin Sayek Böke

16. Mustafa Sezgin Tanrıkulu

17. Gamze Taşcıer

18. Yüksel Taşkın

19. Bülent Tezcan

20. Seyit Torun

21. Pınar Uzun

22. Aylin Yaman

23. Emre Yılmaz

24. Gökhan Zeybek

25. Ayşe Eser Danışoğlu

26. Hüseyin Yaşar

27. Yaşar Seyman

28. Hakkı Süha Okay

KILIÇDAROĞLU CEPHESİ KURULTAYA KARŞI

Habere göre 21 Parti Meclisi üyesi ise kurultay yapılmasına karşı çıkan ve mevcut yapının devamını savunan isimlerden oluşuyor.

Bu grupta ise şu isimler yer aldı:

1. Kemal Kılıçdaroğlu

2. Gamze Akkuş İlgezdi (İstanbul Mv.)

3. Cemal Canpolat (İstanbul Bşk. Adayı)

4. Devrim Barış Çelik

5. Deniz Demir (Ankara Mv.

) 6. Adnan Demirci

7. Alirıza Erbay

8. Yıldırım Kaya (Eski Mv.)

9. Bülent Kuşoğlu (Eski Mv.)

10. Rıfat Turuntay Nalbantoğlu (İzmir Mv.)

11. Faik Öztrak (Tekirdağ Mv.)

12. Müslim Sarı (Eski Mv.)

13. Orhan Sarıbal (Bursa Mv.)

14. Berhan Şimşek

15. Erdoğan Toprak (İstanbul Mv.)

16. Turan Aydoğan (Eski Mv.)

17. Ahmet Hakan Uyanık

18. Hasan Efe Uyar

19. Akif Hamzaçebi (Eski Mv.)

20. Neslihan Hancıoğlu (Eski Mv.)

21. Necdet Saraç

YEDİ İSİM "SAĞDUYU" ARIYOR

Parti Meclisi'nde iki blok arasında yer almayan yedi isim ise uzlaşı ve diyalog çağrılarıyla öne çıkıyor.

1.Semra Dinçer (Ankara Mv.)

2.Gürsel Erol (Elazığ Mv.)

3. Ali Öztunç (Kahramanmaraş Mv.)

4. Oğuz Kaan Salıcı

5. Mehmet Tüm

6. Nevaf Bilek

7. Burhan Şenatalar

KURULTAY TARTIŞMASINDA SON DURUM…

Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevine dönmesinin ardından partide olağanüstü kurultay çağrıları artarken, delegelerden imza toplanmasına yönelik girişimler de başlamış ve yeterli imza sayısına ulaşılmıştı.