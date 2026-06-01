Son dakika... CHP kurultayı soruşturmasında yeni gelişme: Tüm delegeler ve yakınları için MASAK, banka ve SGK kayıtları istendi

CHP lideri Özgür Özel'in çağrısıyla olağanüstü kurultay için bugün 600 imzaya ulaşıldı. Üç saat sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 38. CHP Olağan Kurultayı'nda oy kullanan tüm delegelerle birinci derece yakınlarının MASAK raporları, hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını talep etti.

HUKUKÇULAR CUMHURİYET’E DEĞERLENDİRDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu kararını Cumhuriyet’e değerlendiren hukukçular, bu talebin delegeler üzerinde baskı oluşturabilecek bir hamle olarak algılanabileceğini belirtti. Avukatlar, savcılığın talebiyle birlikte kurultayda oy kullanan tüm delegelerin fiilen soruşturmanın odağına yerleştirildiğini savunarak, "Tüm delegeler artık soruşturma dosyasında şüpheli konumuna getirildi" değerlendirmesinde bulundu.

Avukatlar, soruşturmanın temel amacının kurultay döneminde “delegelere para veya menfaat sağlanıp sağlanmadığının” araştırılması olduğunu ifade ederken, "Kurultay lehine imza verecek delegelere bir kez daha düşünün mesajı verilmek isteniyor şeklinde yorumlanabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Avukatlar, soruşturmada adı dahi geçmeyen yüzlerce delege ile yakınlarının banka hesapları ve mali kayıtlarının incelenmesinin, ceza hukukundaki “delilden şüpheliye gidilmesi” kuralının tersine çevrilerek “şüpheliden delile gidilmesi” anlamına geldiğini ifade etti.

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BUTLANA ELİNDE MALİ BİLGİLER YOKKEN Mİ KARAR VERDİ?

Savcılığın yeni kararının ardından ‘mutlak butlan’ın neye göre verildiği sorusu yeniden gündem oldu. Prof. Dr. Barış Övgün de, “Peki, BAM'ın elinde bu bilgiler yoksa neye göre mutlak butlan kararı verildi?” diye sordu.

TUTUKLAMALAR OLMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

MUTLAK BUTLAN KARARI VERİLMİŞTİ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi de, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında "mutlak butlan" kararı vermişti.

Kararla birlikte seçimle göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel ile parti organlarının görevden uzaklaştırılmasına, kurultay öncesindeki yönetimin ise tedbiren göreve dönmesine hükmedilmişti.