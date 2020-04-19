Salah’tan Mısır’a tonlarca yiyecek

19 Nisan 2020 Pazar, 09:01

Liverpool’un Mısırlı yıldızı Salah koronavirüs salgını ile kırılan ülkesine yardım eli uzattı.

Liverpoollu Mohamed Salah, ülkesi Mısır'daki köyü olan Nagrig'e binlerce ton taze yiyecek, et ve maske bağışladı. Fazla yiyeceklerin çevre köylere dağıtılacağını söyleyen babası Salah Ghaly, köylerindeki bir çok aileye de maaş bağlandığını da açıkladı.