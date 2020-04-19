Salah’tan Mısır’a tonlarca yiyecek
Liverpoollu yıldız yardım elini uzattı.
Liverpool’un Mısırlı yıldızı Salah koronavirüs salgını ile kırılan ülkesine yardım eli uzattı.
Liverpoollu Mohamed Salah, ülkesi Mısır'daki köyü olan Nagrig'e binlerce ton taze yiyecek, et ve maske bağışladı. Fazla yiyeceklerin çevre köylere dağıtılacağını söyleyen babası Salah Ghaly, köylerindeki bir çok aileye de maaş bağlandığını da açıkladı.
Video Haberler
- İstanbul’da bu sabah: İşe gidenler yollardaydı
- Drone kamerasından sessiz İstanbul görüntüleri
- Pistteyken 'yanlışlıkla' roket ateşledi: 4 ölü
- Tunç Soyer'den İzmirlilere duygusal sesleniş
- Ülkeyi ayağa kaldıran görüntüler! Polis böyle dövdü
- Tuvalet kağıdı çalan adam böyle yakalandı
- Eşine saç boyası yapan adamın imtihanı kamerada
- Polise 'koronavirüslü' saldırı
- AKP'liler standda maske dağıttılar...
- İmamoğlu 153'ten böyle seslendi: Birlikte atlatacağız!