Salda’da katliam
Millet bahçesi yapımı için ayakla bile basılmaması gereken yere iş makineleriyle girdiler.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ziyarete kapatılan Burdur’un Yeşilova ilçesindeki doğa harikası Salda Gölü’nde yapılacak Millet Bahçesi için iş makineleri çalışmaya başladı. CHP Burdur Milletvekili Dr. Mehmet Göker Salda Gölü’ne giderek iş makinelerini görüntüledi. Açılan davanın sürdüğünü, bilirkişi incelemesinin bile beklenmediğini söyleyen Dr. Göker, “Bir de koronavirüs gerekçesiyle giriş-çıkışı yasaklamışlar. Salda’da resmen katliam yapıyorlar” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un “Göle asla zarar verilmeyecek” dediğini anımsatan Göker, “Salda Gölü’ne zarar vermeyeceğiz diye başlanan Millet Bahçesi’nde ilk iş göle hayat veren, gölü göl yapan yüz binlerce yılda oluşan hidromanyezit minarelleri taşıyarak yok ediyor. Daha nasıl zarar verilmeyecek ki” diye konuştu. Salda Gölü’nden çektiği videoyla katliamı duyuran Göker, tepkiler üzerine çalışmaların durduğunu belirterek “Cumhuriyet Savcılığı’na giderek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.
Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doç. Dr. Erol Kesici, göldeki beyaz kumsalın “biyominerilizasyon” sonucu oluşan canlılar olduğunu hatırlatmış, bir dünya mirası olan alana “Ayakkabıyla bile girilmemeli” demişti.
TOKİ: Ceza verildi
TOKİ’den yapılan açıklamada ise iş makinelerinin çalıştığı bölümün şantiye alanı ve otopark bölümündeki arazinin düzenleme görüntüsü olduğu iddia edildi. Buna karşın TOKİ yüklenici firmaya cezai yaptırım uygulandığını belirtti.
Bakan Kurum ise konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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