İbrahim Tatlıses kızı Dilan Çıtak'tan şikâyetçi oldu: İfade vermek için adliyeye gitti

Survivor’da yarışan Dilan Çıtak ile babası İbrahim Tatlıses arasındaki gerginlik yeniden gündeme geldi. Bir süredir küs olan baba-kızın arasının düzelmeyeceği yönündeki iddialar güçlenirken, Tatlıses yaşanan son gelişmeler üzerine adliyeye giderek ifade verdi.

İddiaya göre geçtiğimiz yıl Bodrum’da birlikte yaptıkları kahvaltı sırasında Dilan Çıtak, babası İbrahim Tatlıses’e kumanda fırlattı. Olayın ardından fırlatılan kumandanın “silah sayılması” kapsamında değerlendirilmesiyle başlatılan soruşturma kamu davasına dönüştü. Süreç halen devam ediyor.

TEKERLEKLİ SANDALYE İLE ADLİYEYE GELDİ

tv100 Magazin Hattı’nın haberine göre; Almanya turnesi kapsamında planlanan iki konserini ifade vermek üzere ileri bir tarihe erteleyen İbrahim Tatlıses, Bodrum Bitez Adliyesi’ne tekerlekli sandalye ile geldi.

KIZINDAN ŞİKÂYETÇİ OLDU

Adliyede verdiği ifadede kızı Dilan Çıtak’tan şikâyetçi olduğunu mahkeme huzurunda dile getiren Tatlıses, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rusya’daki konseri için yola çıktı. Tatlıses’in daha önce şikâyetini geri çektiği, ancak son gelişmeler üzerine yeniden şikâyetçi olduğu öğrenildi.