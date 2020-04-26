Saldırıya uğrayan sağlıkçıdan yardım çığlığı: 'Korkuyorum duyuyor musunuz beni?'

26 Nisan 2020 Pazar, 23:37

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi acil servisinde akciğer kanseri 65 yaşındaki T.A.’nın yakınları sağlıkçılara saldırdı. Sağlıkçı Esra Ersöz Genç’in anlatımına göre hasta yakını kendilerini oksijen tüpüyle kovaladı. Gözaltına alınan şahıs kısa bir süre sonra bırakıldı. Genç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenerek, “Sağlıkta Şiddet Yasası çıktı diyorlar, ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Evime, aileme sağlam dönebilecek miyim bilmiyorum. Korkuyorum, duyuyor musunuz beni?” dedi.

Trabzon’da akciğer kanseri tedavisi gören 65 yaşındaki T.A., Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi acil servisine getirildi. Hastayı sağlıkçı Esra Ersöz Genç devraldı. Genç’in anlatımına göre hastayı devraldığında kalbi iki defa durmuştu. Genç hasta yakınlarını durum hakkında bilgilendirdi.

65 yaşındaki T.A.’nın kalbi bir kez daha durdu ve Genç bundan sonra yaşanan süreci şöyle anlattı: “Kalbi tansiyon oluşturamıyor, hiçbir uyutucu ilaç almadığı halde kendi kendine soluyamıyordu. Bir taraftaki ciğeri tamamen alındığı için ciğerine tüp takıldı. Hastanın kalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay da burada başladı. Önce zorla kapalı servise girmeye çalıştılar, kapılar camlar kırıldı güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık. Elimde kesikler oluştu. Sonra servisin iç kapısını da zorla açarak 5 kişi içeri daldılar.”

‘ŞAHSIN GÖZALTI SÜRESİ BENİM İFADEMDEN KISA SÜRDÜ’

“Bizim tulumlarla maskelerle girdiğimiz servise ellerini kollarını sallayarak girip, sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu. Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum. Benim yaşadığım şok, adli muayenem, pansumanım, ifade vermem şahsın gözaltı süresinden uzun tuttu. Şimdi bu adam dışarıda.”

‘KORKUYORUM DUYUYOR MUSUNUZ BENİ?’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslenen Genç, ''Sağlıkta Şiddet Yasası çıktı diyorlar, ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Evime, aileme sağlam dönebilecek miyim bilmiyorum. Korkuyorum duyuyor musunuz beni?” şeklinde konuştu.