Salgın bize hikaye(!) futbola devam : MHK hakemleri açıkladı
Tüm dünyada lig oynayan TEK ülke Türkiye, 27. haftanın hakemlerini açıkladı.
Tüm dünyada lig oynayan tek ülke Türkiye, 27. haftanın hakemlerini açıkladı.
Rizespor - Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu, Göztepe-Trabzonspor maçını Zorbay Küçük, Başakşehir- Alanyaspor maçını Ali Şansalan, Fenerbahçe - Kayseri maçını Atilla Karaoğlan yönetecek.
Galatasaray maçının VAR hakemi ise Koray Gencerler.
20 MART CUMA
20:00 Fenerbahçe – Hes Kablo Kayserispor (Atilla Karaoğlan)
21 MART CUMARTESİ
14:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Cüneyt Çakır)
17:00 BtcTurk Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)
17:00 Demir Grup Sivasspor – Yukatel Denizlispor (Abdulkadir Bitigen)
20:00 Beşiktaş – Fraport- TAV Antalyaspor (Ümit Öztürk)
22 MART PAZAR
13:30 Gençlerbirliği – İttifak Holding Konyaspor (Alper Ulusoy)
16:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)
19:00 Medipol Başakşehir – Aytemiz Alanyaspor (Ali Şansalan)
19:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)
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