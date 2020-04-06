Salgın da Ahlat Sarayı inşaatını durduramadı

06 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, il genelinde koronavirüse yakalanmış 25 hastanın bulunduğunu belirterek, “Şu anda 4 köyümüzde karantina var. İnsanlar günü birlik çalışmaya çalışıyorlar. Sosyal devlet ortada yok. Sosyal yardım altında para verilen yerler var ama asıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıyor. Millet şu an can derdinde iktidar ise saray. Sosyal devlet yok, sarayına sahip çıkan devlet var. Batsın sarayınız” dedi.

SARAYA MİLYONLAR HARCIYORLAR SONRA SALGINLA MÜCADELE İÇİN VATANDAŞA EL AÇIYORLAR

İnşaatın hız kesmeden sürdüğünü kaydeden Uyanık, “Türkiye’deki neredeyse bütün inşaat firmaları çalışmalarına devam ediyor. Bu durum bütün emekçiler için sıkıntılı ve endişe verici. Ahlat Sarayı’nda çalışanlar da ekmek parası için sağlıklarını hiçe sayıp çalışıyor. Saray yapanlar bu insanları düşünmüyorsa vatandaş ne yapacak? Devlet acil olmayan bütün yatırımlarını durdurmalı ve yurttaşlarına harcamalı” diye konuştu.

Sarayın bulunduğu Kale Mahallesi Muhtarı Medeni Bildirici de “Bu saraya milyonlar harcıyorlar sonra da salgınla mücadele için vatandaşa el açıyorlar” dedi.