Salgın sonrası Vatikan tarihte bir ilke sahne oldu
Koronavirüs salgını Vatikan'ı da hayalet ülkeye dönüştürdü. Papa Francis, tarihte ilk kez cemaat olmadan Paskalya ayini düzenledi.
Koronavirüs salgını hayatın her alanı olumsuz etkilemeye deva ederken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, corona virüsü salgını nedeni ile tarihte ilk kez Vatikan'da bulunan Petrus Bazilikası'nda cemaat olmadan Paskalya ayini düzenledi.
Paskalya ayini televizyonlardan ve sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanırken, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İtalya'da tüm dini toplantılar yasaklandı.
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