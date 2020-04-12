Salgın sonrası Vatikan tarihte bir ilke sahne oldu

12 Nisan 2020 Pazar, 11:55

Koronavirüs salgını hayatın her alanı olumsuz etkilemeye deva ederken, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, corona virüsü salgını nedeni ile tarihte ilk kez Vatikan'da bulunan Petrus Bazilikası'nda cemaat olmadan Paskalya ayini düzenledi.



Paskalya ayini televizyonlardan ve sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanırken, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında İtalya'da tüm dini toplantılar yasaklandı.

