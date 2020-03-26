Salgın yokmuş gibi

26 Mart 2020 Perşembe, 07:30

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler Güngören’deki semt pazarına yansımadı.



Zorunlu olmasına karşın ne pazarcılar maske ve eldiven taktı ne de vatandaşın meyve sebzeleri seçerek alması engellendi.

Büyük kalabalığın olduğu pazarda çok sayıda 65 yaş üstü yurttaş da alışveriş yaptı.