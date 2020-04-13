Salgına rağmen çalıştırılan işçi hayatını kaybetti

Galataport şantiyesinde çalışan Dev Yapı İş Temsilcisi Hasan Oğuz, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Oğuz'un ölüm raporunda ‘bulaşıcı hastalık’ denildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2020 Pazartesi, 11:35

Dev Yapı-İş Avrupa Yakası Temsilcisi Oğuz, Galataport şantiyesinde çalışırken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda gözlem altına alınan Oğuz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Oğuz'un ölüm haberini Twitter'dan duyuran Dev Yapı İş şu ifadeleri kullandı:

"İşçi Sınıfının yiğit bir mücadele neferini yitirdik. Mücadelesini genç işçiler devam ettirecek. Anısına sadık kalacağız. Raporunda 'Bulaşıcı hastalık' belirtildi. #Covid_19 salgını nedeniyle tören düzenlenemeyecektir.

Genç Bir İşçi Önderi, Sendikamızın Temsilcisi Hasan Oğuz Galataport şantiyesinde çalışırken geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mücadelemizde yaşatacağız!"


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