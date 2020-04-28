Salgında çekilen ilk film oldu
Pek çok filmin çekimleri salgın nedeniyle iptal edilirken, Mickey Rourke'un başrolde yer aldığı Warhunt filminin çekimleri sıkı tedbirlerle çekildi. Salgında çekilen ilk film için, çalışanların ateşi günde iki kez ölçüldü.
Variety’nin haberine göre, Letonya'da çekilen filmin tüm ekibi maske ve eldiven taktı, çalışanların günde iki kez ateş ölçümleri yapıldı, sosyal mesafeye ve ekipmanın hijyenine dikkat edildi.
Yönetmen Mauro Borrelli, salgında çekim deneyimi için “Başlangıçta gerçeküstüydü, ancak oyuncular ve ekipler maskelere ve diğer önlemlere hızla adapte oldular, çok daha iyi odaklandık ve verimli çalıştık” dedi. Warhunt, II. Dünya Savaşı sırasında gizli bir görevde bulunan Amerikan askerlerinden oluşan seçkin bir ekibi konu alıyor. Almanya'nın Kara Ormanı'ndaki düşman hatlarının arkasında kalan askerler bir cadı avının içine giriyor.
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