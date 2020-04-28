Şampiyon atlet yasaklı madde kullanmış
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Gülcan Mıngır'ı 2012 Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye etti.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), eski milli atlet Gülcan Mıngır'ın yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 2012 Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildiğini duyurdu.
IOC'den yapılan açıklamada, 2012 Londra Olimpiyatları'nda 3000 metre engellide 27. olan Mıngır'ın kan örneklerinin yeniden analiz edildiği belirtildi.
Mıngır'ın örneklerinde yasaklı maddeye rastlandığı ve eski milli atletin 2012 Londra Olimpiyatları'ndan diskalifiye edildiği kaydedildi.
Dünya Atletizm Birliği'nin de konuyla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.
Gülcan Mıngır, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.
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