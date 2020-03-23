Şampiyonlardan 'evde kal idman yap' videosu
Oldukça olumlu tepkiler alan ve vatandaşların büyük çoğunluğu tarafından da uygulanan bu çağrı sonrası insanlar mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaya karar vermişti.
Dünyayı
olduğu gibi Türkiye’yi de etkileyen ve koronavirüs olarak adlandırılan COVID-19
salgını sonrası tüm vatandaşlara yetkililer tarafından mecbur olmadıkça dışarı
çıkmayın, evde kalın çağrısı yapılmıştı. Bu çağrıdan yola çıkan Fairy, Ariel,
Prima, Head & Shoulders gibi markaların üreticisi P&G Türkiye, 2014
yılından bu yana TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) iş birliği ile
gerçekleştirdiği Olimpik Anneler projesi kapsamında çok özel bir çağrıya imza
atıyor ve Türkiye’nin Olimpik sporcuları ile “Evde Spor Yap” diyor. Çağrı
kapsamında Olimpik Sporculardan İbrahim Çolak, Aliye Demirbağ, Yasemin Anagöz,
Nida Elizüstündağ ve Enver Yıldırım evde çektikleri videolar ile vatandaşlara
evde Olimpik sporcular gibi antrenman yapma tekniklerini
gösteriyor.
Sporun
sağlıklı ve özgüvenli nesiller için öneminden hareketle 2014 yılında Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile birlikte Olimpik Anneler projesini hayata
geçiren ve 2017 yılından bu yana her sene 30 sporcuya Olimpiyat yolculuğunda
destek veren Procter&Gamble (P&G); anneleri, çocuklarına spora
yönlendirme konusunda motive eden bu projesi kapsamında yeni bir çağrı yapıyor.
Oldukça olumlu tepkiler alan ve vatandaşların büyük çoğunluğu
tarafından da uygulanan bu çağrı sonrası insanlar mecbur olmadıkça sokağa
çıkmamaya karar vermişti. Evde kalınan bu günler içerisinde insanların evde de
spor yapabileceğini vurgulamak isteyen P&G Türkiye; hangi seviyede olursa
olsun “Çocuğuna spor yaptıran her anne Olimpik Anne’dir” sloganıyla hareket
ettiği Olimpik Anneler projesinin Olimpik sporcuları, anneleri ve diğer aile
bireyleri ile bir dizi video hazırladı.
EVDE
OLİMPİK ANTRENMAN
Her
biri kendi branşında oldukça başarılı olan ve ülkemizi uluslararası arenalarda
temsil eden sporculardan İbrahim Çolak (Cimnastik), Aliye Demirbağ (Badminton),
Yasemin Anagöz (Okçuluk), Nida Elizüstündağ (Yüzme) ve Enver Yıldırım (Eskrim)
ve anneleri ile beraber hazırlanan videolarda sporcular, “Olimpik sporcular
gibi” antrenman yapma tekniklerini anlatıyor. “Sağlıklı kalmak için” evde
kaldığımız bugünlerde sporun da sağlık için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan
sporcuların videoları ile tüm vatandaşlar, evlerinde Olimpik sporcular gibi
antrenman yapabilecek.
Antrenman
videoları sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor
P&G’nin
evde de spor yaptırmayı hedeflediği videolar, Olimpik sporcuların ve P&G
Türkiye’nin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor.
İbrahim
Çolak: https://www.instagram.com/p/B-AJkviBQYB/?igshid=wy81djo0cnb9
Aliye
Demirbağ: https://www.instagram.com/p/B99xTyXjZ8r/
Enver
Yıldırım: https://www.instagram.com/p/B9_vTufp4Zx/?igshid=h2wjcwxv5isd
Yasemin Anagöz: https://www.instagram.com/tv/B-CSkgHgWwr/?hl=tr
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