Şampiyonlardan 'evde kal idman yap' videosu

23 Mart 2020 Pazartesi, 16:27

Dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkileyen ve koronavirüs olarak adlandırılan COVID-19 salgını sonrası tüm vatandaşlara yetkililer tarafından mecbur olmadıkça dışarı çıkmayın, evde kalın çağrısı yapılmıştı. Bu çağrıdan yola çıkan Fairy, Ariel, Prima, Head & Shoulders gibi markaların üreticisi P&G Türkiye, 2014 yılından bu yana TMOK (Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi) iş birliği ile gerçekleştirdiği Olimpik Anneler projesi kapsamında çok özel bir çağrıya imza atıyor ve Türkiye’nin Olimpik sporcuları ile “Evde Spor Yap” diyor. Çağrı kapsamında Olimpik Sporculardan İbrahim Çolak, Aliye Demirbağ, Yasemin Anagöz, Nida Elizüstündağ ve Enver Yıldırım evde çektikleri videolar ile vatandaşlara evde Olimpik sporcular gibi antrenman yapma tekniklerini gösteriyor.

Sporun sağlıklı ve özgüvenli nesiller için öneminden hareketle 2014 yılında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile birlikte Olimpik Anneler projesini hayata geçiren ve 2017 yılından bu yana her sene 30 sporcuya Olimpiyat yolculuğunda destek veren Procter&Gamble (P&G); anneleri, çocuklarına spora yönlendirme konusunda motive eden bu projesi kapsamında yeni bir çağrı yapıyor.

Oldukça olumlu tepkiler alan ve vatandaşların büyük çoğunluğu tarafından da uygulanan bu çağrı sonrası insanlar mecbur olmadıkça sokağa çıkmamaya karar vermişti. Evde kalınan bu günler içerisinde insanların evde de spor yapabileceğini vurgulamak isteyen P&G Türkiye; hangi seviyede olursa olsun “Çocuğuna spor yaptıran her anne Olimpik Anne’dir” sloganıyla hareket ettiği Olimpik Anneler projesinin Olimpik sporcuları, anneleri ve diğer aile bireyleri ile bir dizi video hazırladı.

EVDE OLİMPİK ANTRENMAN

Her biri kendi branşında oldukça başarılı olan ve ülkemizi uluslararası arenalarda temsil eden sporculardan İbrahim Çolak (Cimnastik), Aliye Demirbağ (Badminton), Yasemin Anagöz (Okçuluk), Nida Elizüstündağ (Yüzme) ve Enver Yıldırım (Eskrim) ve anneleri ile beraber hazırlanan videolarda sporcular, “Olimpik sporcular gibi” antrenman yapma tekniklerini anlatıyor. “Sağlıklı kalmak için” evde kaldığımız bugünlerde sporun da sağlık için ne kadar önemli olduğunu vurgulayan sporcuların videoları ile tüm vatandaşlar, evlerinde Olimpik sporcular gibi antrenman yapabilecek.

Antrenman videoları sosyal medya hesaplarında yayınlanıyor

P&G’nin evde de spor yaptırmayı hedeflediği videolar, Olimpik sporcuların ve P&G Türkiye’nin resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanıyor.

İbrahim Çolak: https://www.instagram.com/p/B-AJkviBQYB/?igshid=wy81djo0cnb9

Aliye Demirbağ: https://www.instagram.com/p/B99xTyXjZ8r/

Enver Yıldırım: https://www.instagram.com/p/B9_vTufp4Zx/?igshid=h2wjcwxv5isd

Yasemin Anagöz: https://www.instagram.com/tv/B-CSkgHgWwr/?hl=tr