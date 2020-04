Sanat her koşulda yaşayacak

15 Nisan 2020 Çarşamba, 02:01

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği UPSD Başkanı Bedri Baykam’ın yaptığı açıklamaya göre, bu yıl Dünya Sanat Günü Onur Ödülleri Wallace Hartley ve Grubu’na adandı. Wallace Hartley ve Grubu, 1912 tarihinde trajik bir şekilde batarak 1514 kişinin ölümüyle sonuçlanan Titanik faciasında, dev gemi sulara gömülene kadar vazgeçmeden çalmaya devam etmiş, bu olay korkunç dramın en unutulmaz anekdotu olarak tarihteki yerini almıştı.

Baykam, “Sanata olan tutkuyu ve inancı dünyaya kanıtlayan Wallace Hartley ve Grubu, artık her yıl, Dünya Sanat Günü Ödülleri’ne adını vererek ‘the show must go on’ (gösteri devam etmeli) sloganının en çarpıcı örneği olarak bize ışık tutuyor; yolumuzu aydınlatırken her şartta, ne olursa olsun sanatçıların bir kırılma yaşamadan insanlığa eser sunmaya devam edeceklerinin bir kanıtı olarak tarihteki yerini alıyor” derken bu seçimin bir önemli nedenine daha dikkat çekti: Titanic’in battığı, Wallace Hartley ve arkadaşlarının da öldükleri tarih... 15 Nisan! Hartley’in o feci kazada hayatını kaybeden arkadaşları ise John Frederick Preston Clarke, Georges Alexandre Krins, John “Jock” Law Hume, Roger Marie Bricoux, Percy Cornelius Taylor, W. Theodore Ronald Brailey ve John Wesley Woodward’dı.

DÜNYA SANAT GÜNÜ UNESCO’DA

2011 yılında Meksika’nın Guadalajara kentinde düzenlenen 17. Dünya Sanat Birlikleri (UNESCO resmi partneri/IAA) Genel Kurulu’nda Türkiye temsilcisi olarak UPSD Başkanı Bedri Baykam tarafından önerilen Leonardo da Vinci’nin doğum günü 15 Nisan, Dünya Sanat Günü olarak belirlenmişti. 15 Nisan, 2019 Kasımı’nda UNESCO Genel Konferansı’nda resmi olarak Uluslararası UNESCO Günleri’nden biri ilan edildi. UPSD, bu yıl ilk resmi kutlama için 6 dakikalık bir Dünya Sanat Günü mini-belgeseli hazırlayarak dünya ile paylaşıyor. Dünya Sanat Günü “Wallace Hartley” Onur Ödülleri, bugün saat 20.00’den itibaren UPSD Başkanı Bedri Baykam’ın resmi Instagram hesabı @bedribaykam’dan canlı yayınla izleyicilerle buluşacak.