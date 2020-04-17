Sanat merkezi maske atölyesi oldu

17 Nisan 2020 Cuma, 07:20

Salgın nedeniyle faaliyetlerine ara verilen Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi Uğur Mumcu Salonu bu amaçla dezenfekte edilerek atölyeye dönüştürüldü. Marmaris gönüllülerinin desteği ile belediyenin organize ettiği bu imece sürecinde üretilen maskeler pazar yerlerine alışveriş için gelen ancak maskesi bulunmayan vatandaşlara, ayrıca sağlık ocaklarına ve ihtiyaç duyan diğer hizmet kurumlarına dağıtılacak, gıda yardım paketleriyle birlikte de vatandaşa ulaştırılacak. Koronavirüs salgını sonrasında tüm ülkede maske ihtiyacının oluştuğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Bu talep sonrasında maske üretimi için kolları sıvadık. Uğur Mumcu Sanat Atölyemizi halkımızdan gelen yoğun maske talebi doğrultusunda hazır hale getirdik. Belli oranda ihtiyacı karşılayacak düzeyde, her türlü hijyenik koşullar sağlanarak bu hizmetimize başladık. Son günlerde yaşanan maske açığını da yetişebildiğimiz, üretebildiğimiz oranda kapatacağız” dedi.