Sanatçı Levent Ünsal hayatını kaybetti
Sinema oyuncusu, dublaj ve seslendirme sanatçısı Levent Ünsal hayatını kaybetti.
Sinema oyuncusu, dublaj ve seslendirme sanatçısı Levent Ünsal geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti.
LEVENT ÜNSAL KİMDİR
1983-2002 Yılları arasında Ferhan Şensoy Ortaoyuncular Tiyatrosunda 20 oyunda görev aldı.
1992 de Türkiye’ nin ilk konuşan radyo programcısı olarak Kent Fm de radyoculuğa başladı. 1995 de Hür Fm, 1997-2004 Best Fm, 2004 yılından itibaren NTV N101 radyolarında değişik programlara imza attı.
Sessiz Gemi, Posta Arabası, Baykuşun Gördükleri, Yol Hikayeleri, L Cetveli, Monkey Show, Kelimatik vs. 1995 Satel Tv de L Cetveli isimli programı 450 kez hazırlayıp sundu. 1996 ATV de Çürük Elma, 1998 TGRT de TEK Mİ ÇİFT Mİ yarışmalarını sundu.
Birçok TV dizisi ve reklamlarında yer aldı.
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