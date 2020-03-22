Sanatçı Levent Ünsal hayatını kaybetti

22 Mart 2020 Pazar, 08:39

Sinema oyuncusu, dublaj ve seslendirme sanatçısı Levent Ünsal geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetti.

LEVENT ÜNSAL KİMDİR

1983-2002 Yılları arasında Ferhan Şensoy Ortaoyuncular Tiyatrosunda 20 oyunda görev aldı.

1992 de Türkiye’ nin ilk konuşan radyo programcısı olarak Kent Fm de radyoculuğa başladı. 1995 de Hür Fm, 1997-2004 Best Fm, 2004 yılından itibaren NTV N101 radyolarında değişik programlara imza attı.

Sessiz Gemi, Posta Arabası, Baykuşun Gördükleri, Yol Hikayeleri, L Cetveli, Monkey Show, Kelimatik vs. 1995 Satel Tv de L Cetveli isimli programı 450 kez hazırlayıp sundu. 1996 ATV de Çürük Elma, 1998 TGRT de TEK Mİ ÇİFT Mİ yarışmalarını sundu.

Birçok TV dizisi ve reklamlarında yer aldı.











