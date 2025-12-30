Son dakika... İstanbul Valiliği'nden sürpriz 'kar yağışı' açıklaması: İstanbul'da bu akşam 19 ilçeye kar yağacak!

İstanbul Valiliği'nden sürpriz bir "kar yağışı" uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerini paylaşan Valilik, "İstanbul'da rüzgârın güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden, akşam saatlerinden itibaren ise kuzey ve kuzeybatı (Karayel) yönlere dönerek, kuvvetli (40–60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir" açıklamasında bulundu.

'HAVA SICAKLIĞI 0'A GERİLEYECEK'

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Hava sıcaklıklarının bu gece saatlerinden sonra rüzgarın yön değiştirmesiyle ani ve hızlı bir şekilde düşerek 14 °C’den 3 °C’ye, yüksek kesimlerde ise 0 °C’ye kadar gerilemesi beklenmektedir."

19 İLÇEDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

"Bu çerçevede, yağışların akşam saatlerinden itibaren il genelinde yağmur şeklinde başlayacağı; sıcaklıkların düşmesiyle birlikte gece saatlerinden sonra özellikle kuzey ve yüksek kesimlerde (Başakşehir, Beylikdüzü, Beşiktaş, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sultangazi, Ataşehir, Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye, Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz ve Şile) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin edilmektedir.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."