Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden okullara yılbaşı yasağı yazısı: 'Kültürümüze, geleneklerimize ve inançlarımıza uygun olmayan etkinlikler'

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü okullara yılbaşı kutlamasının geleneklere uygun olmadığını belirten bir yazı gönderdi. 'Sosyal etkinlikler' konulu yazıda okullarda düzenlenen etkinliklerin, millî ve manevi değerler ile kültürel yapıya uygun şekilde planlanması ve yürütülmesinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.

“UYGUN OLMAYAN ETKİNLİKLER”

Yazıda, “Bu kapsamda; yönetmelikte yer almayan yılbaşı vb. etkinlikler adı altında, kültürümüze, geleneklerimize ve inançlarımıza uygun olmayan etkinliklere yer verilmemesi, okul ve sınıf süslemelerinde de gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda dikkat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimizin millî, manevi ve kültürel değerlerimize uygun etkinliklere yönlendirilmesi, bu konuda okul yönetimleri ve öğretmenlerimizce gerekli anlayış ve iş birliği içerisinde hareket edilmesi hususunda, bilgilerini ve gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

“AÇIK BİR ÇELİŞKİ”

Yazıya Eğitim Sen Ankara şubelerinden tepki geldi.

“Yılbaşı Kutlamaları Yasağı” adı altında okullara gönderilen yazının kabul edilemez nitelikte olduğunun belirtildiği açıklamada, “Henüz dün, Vatikan Devlet Başkanı Papa’nın devletin en üst düzey protokolüyle ağırlanması kamuoyunun gündemindeyken; bugün yılbaşı kutlamalarının yalnızca bir ‘Hristiyan geleneği’ olarak tanımlanması ve bu gerekçeyle okullarda yasakçı bir dilin hâkim kılınması açık bir çelişkidir. Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün sosyal etkinliklere ilişkin bu yazısı; pedagojik ölçütleri dışlayan, muğlak ve ideolojik değer tanımlarıyla yasakları meşrulaştıran, öğretmenlerin mesleki özerkliğini ve eğitim hakkını zedeleyen bir anlayışı yansıtmaktadır. Okullar, yasakların değil, özgür gelişimin mekânıdır. Eğitim Sen olarak; çocukların çok yönlü gelişimini esas alan, özgür, laik, bilimsel ve kamusal eğitimi savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz” denildi.

DİYANET DE CUMA HUTBESİNDE ‘DEĞERLER’İ ÖN PLANA ÇIKARMIŞTI

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yazısı Diyanet’in yayımladığı yılın son cuma hutbesiyle örtüştü. Diyanet hutbesinde, “Önümüzdeki hafta yeni bir miladi yıla girecek, ömür sayfamızdan bir yılı daha geride bırakmış olacağız. Bu günler; değerlerimiz ve kimliğimizle bağdaşmayan eğlencelerle hayatımızı zayi ettiğimiz günler olmamalıdır. Bu günler; inancımızda ve kültürümüzde yeri olmayan sembollerle evlerin, işyerlerinin ve sokakların donatıldığı bir ortama çevrilmemelidir” ifadelerine yer verilmişti.

YILBAŞINA YASAK FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜNE RESMİ YAZISIZ TALİMAT

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘yılbaşı kutlamasının değerlere ters düşeceğine ilişkin’ okullara resmi yazı yazarken; TÜGVA öncülüğünde düzenlenecek olan “Filistin’i unutmuyoruz” etkinliği için resmi yazı yoluna başvurulmadı. Öğrenciler söz konusu etkinliği okul müdürlükleri aracılığıyla davet edildi.