04 Mart 2020 Çarşamba, 14:47

Gazetemize ulaşan sürücüler, güzergahları olduğu halde polislerin, araçları 15 günlüğüne bağlandığını ve 4 bin TL para cezası uyguladığı öne sürdü. İsmini vermek isteyemeyen sürücü cezaya tepki göstererek “ Sarı isyan ayaklandı. Bu adaletsizlik daha nereye kadar devam edecek. Amacımız hakkımızı aramak. Korsan taşımacılık yapmıyoruz. Ticari plakalarımız var. Vergilerimizi ödüyoruz. Herşey yasal olark yapılıyor. Ama malesef üçüncü sınıf muamelesi görüyoruz. Bizlere resmen korsan muamelesi yapılıyor” dedi.