Şarkıcı Oğuz Boran'dan ‘sosyal mesafeli’ konser

22 Nisan 2020 Çarşamba, 16:32

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki 160 haneli bir sitenin yönetimi, ‘Evde kal’ çağrılarına uyan site sakinleri için konser düzenledi.

Şarkıcı Oğuz Boran, Ulaş Koray Gökben ve Okan Aydın sahneye dönüştürülen havuzlu bahçede, site sakinlerine evde kalmaları için motivasyon konseri verdi. Yarısını sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların oluşturduğu sitenin sakinleri, balkon ve pencerelere çıkarak, Oğuz Boran'ın şarkılarına eşlik etti. Vatandaşlar, balkonlarda çiftetelli oynayıp, halay çekerek moral buldu.

Site yöneticisi Hasan Ekim, dışarıya çıkamayan site sakinleri için sosyal bir eğlence düzenlediklerini söyleyerek "Komşularımızdan Duygu ve Kaya Timur’un konser fikrine sıcak baktık. Sağ olsun kendisi sanatçıyı ve alanı hazırladı. Biz de pandemi dolayısıyla evlerine kapanan hem çocuklarımız, hem de büyüklerimiz için evde geçirdikleri günlerde bir nebze de olsa eğlendirmek adına bu konsere imkan sağladık" dedi.

Şarkıcı Oğuz Boran da 24 yıllık müzik hayatında ilk defa böyle bir konser verdiğini ifade ederek, "Bu zorlu süreçte evlere tıkılıp kaldık. Koronavirüsten korunmak için dışarıya çok fazla çıkamıyoruz. Biz de evde kalan dostlarımıza motivasyon sağlamak ve onların bu zorlu süreçte yanlarında olduğumuzu bilmeleri için böyle bir konser verdik. Çok güzel tepkiler aldık. 24 yıllık sanat hayatımda koronavirüs sayesinde ilk defa böyle bir konser verdim. Bu süreçte insanları müzikle motive ettiğim için çok mutluyum" diye konuştu.