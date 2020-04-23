Satış hukuksuz, arazi Hazine’nin
Ankara 11. İdare Mahkemesi, Datça’nın en değerleri yerlerinde bulunan dört arazinin, sessiz sedasız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na (TOKİ) devredilmesinin ardından yapılan satış ihalesini iptal etti.
Mahkeme kararında, ihale ve satış işlemlerinin hukuka aykırı olduğu vurgunladı. Araziler Hazine’ye iade edilecek. Datça Mahallesi’nde Hazine’ye ait 11 bin metrekare büyüklüğünde 2 konut, park ve yol alanı, İskele Mahallesi’nde de 6 bin 755 metrekare büyüklüğünde 2 konut, park ve yol alanı sessiz sedasız TOKİ’ye bedelsiz devredilmişti. TOKİ de bu arazileri 28 Kasım 2018 tarihinde satışa çıkarmıştı.
Datça Belediyesi devir ve satış işleminin iptali için 2 ayrı dava açmıştı. İlçe belediyesinin dava dilekçesinde taşınmazların Hazine tarafından satılması durumunda ilgili kanuna göre satış bedelinden yüzde 30 oranında belediyeye pay verilmesi gerektiği vurgulanarak bunun önüne geçebilmek için satışın TOKİ tarafından gerçekleştirildiği ifade edilmişti.
OYBİRLİĞİYLE İPTAL
Devir işleminin iptaline ilişkin davaya bakan Muğla 2. İdare Mahkemesi, söz konusu arazilerin 3. kişilere satışının yapıldığını belirterek “Üzerinde yapılaşmaya gidilebilecek olması gibi hususlar gözetildiğinde dava sonuçlanıncaya kadar işlemin uygulamaya devam etmesi halinde telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır” ifadelerini kullanmış ve yürütmeyi durdurma kararı vermişti.
Ankara 11. İdare Mahkemesi de ilçe belediyenin satış işleminin iptaline ilişkin açtığı davayı karara bağladı. Devir işleminin mahkeme tarafından durdurulduğu anımsatılan kararda, taşınmazların devrinin hukuksuz olduğuna dikkat çekildi. Mahkeme ihale ve satış işlemlerinin de hukuka ve mevzuata uygun olmadığını vurgulayarak ihale ve satış işlemini 13 Nisan’da oybirliğiyle iptal etti.
Video Haberler
- Erdoğan 100.yılda video paylaştı
- Taksim Cumhuriyet Anıtı'na İmamoğlu çelenk koydu
- Metrobüs yolcularına bayrak dağıtıldı
- Veyis Ateş’in sinekle imtihanı
- Yunuslar Ortaköy Sahili'nde böyle görüntülendi
- Taşçıoğlu’nun hayat hikayesiyle 23 Nisan mesajı verdi
- Tartıştığı kuryeyi metrelerce sürükledi: Serbest kaldı
- Engin Altay: Cumhurbaşkanı beni şok etti!
- İmamoğlu uyardı: Kim ne derse desin kulak asmayın!
- Bekçiler 'Erdoğan'ın hediyesini' dağıttı!