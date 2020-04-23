Satış hukuksuz, arazi Hazine’nin

23 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Mahkeme kararında, ihale ve satış işlemlerinin hukuka aykırı olduğu vurgunladı. Araziler Hazine’ye iade edilecek. Datça Mahallesi’nde Hazine’ye ait 11 bin metrekare büyüklüğünde 2 konut, park ve yol alanı, İskele Mahallesi’nde de 6 bin 755 metrekare büyüklüğünde 2 konut, park ve yol alanı sessiz sedasız TOKİ’ye bedelsiz devredilmişti. TOKİ de bu arazileri 28 Kasım 2018 tarihinde satışa çıkarmıştı.

Datça Belediyesi devir ve satış işleminin iptali için 2 ayrı dava açmıştı. İlçe belediyesinin dava dilekçesinde taşınmazların Hazine tarafından satılması durumunda ilgili kanuna göre satış bedelinden yüzde 30 oranında belediyeye pay verilmesi gerektiği vurgulanarak bunun önüne geçebilmek için satışın TOKİ tarafından gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

OYBİRLİĞİYLE İPTAL

Devir işleminin iptaline ilişkin davaya bakan Muğla 2. İdare Mahkemesi, söz konusu arazilerin 3. kişilere satışının yapıldığını belirterek “Üzerinde yapılaşmaya gidilebilecek olması gibi hususlar gözetildiğinde dava sonuçlanıncaya kadar işlemin uygulamaya devam etmesi halinde telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır” ifadelerini kullanmış ve yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

Ankara 11. İdare Mahkemesi de ilçe belediyenin satış işleminin iptaline ilişkin açtığı davayı karara bağladı. Devir işleminin mahkeme tarafından durdurulduğu anımsatılan kararda, taşınmazların devrinin hukuksuz olduğuna dikkat çekildi. Mahkeme ihale ve satış işlemlerinin de hukuka ve mevzuata uygun olmadığını vurgulayarak ihale ve satış işlemini 13 Nisan’da oybirliğiyle iptal etti.