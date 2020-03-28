Satmaktan vazgeçtiler

28 Mart 2020 Cumartesi, 02:00

Koronavirüs salgını, stratejik önemdeki fabrikaların satışının ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha gösterdi. Salgınla mücadelede kullanılan kolonya ve dezenfektan ürünlerinin hammaddesi olan etenole ihtiyaç artınca hükümetin de kamunun elinde kalan son 15 şeker fabrikasını satmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldıkları bilgiye göre, 15 şeker fabrikasının satılmasından vazgeçildiğini bildirdi. Aygun, “Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre de 15 şeker fabrikasının özelleştirilmesinden vazgeçildi” dedi. Aygun, İtalya, İspanya, Hollanda, Mısır ve Fas’ta domates, biber, patlıcan, soğan, patates gibi birçok sebzenin ekiminde büyük sıkıntılar başladığına, tarlada hijyenin, üretici ve işçinin sağlığının korunmasını sağlayacak önlemler alınmazsa yaz aylarından itibaren sıkıntı yaşanacağına dikkat çekti. Türkiye’de de önlem alınması gerektiğini belirten Aygun, bunun gıda zincirinin korunması açısından çok önemli olduğunu kaydetti.

Sınır kapılarının kapatılması ve transit ticaretin durdurulması nedeniyle Rusya, Ukrayna ve İran’dan azotlu kimyevi gübre ithalatının yapılamaması nedeniyle tedarik sıkıntısı yaşandığını belirten Aygun, bu durumun gübre fiyatlarını yüzde 40 oranında artırdığını bildirdi. Aygun, geçen yıl Türkiye’nin buğday ithalatının yüzde 69’unu karşılayan Rusya Federasyonu’nun, salgın nedeniyle ülke içinde gıda ürünleri talebinin karşılanmasına verilen öncelikten dolayı tüm tahıl çeşitlerinin ihracatına geçici sınırlama getirdiğine işaret etti.

“Tohum, un ve makarna ihracatı acilen durdurulmalıdır” diyen Aygun, Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) verilerine göre, Türkiye’nin 2019 yılında dünyada buğday ithalatında 2.3 milyar dolarla ilk sırada yer aldığını, 2019 yılında 8.8 milyon ton buğday ithal edildiğini dile getirdi.

KORUMA SAĞLIYOR

Aygun, Türkiye’nin ekmek sıkıntısı çekmemesi için buğday ekim alanlarının genişletilmesi, çiftçiye doğrudan destek ödemelerinin artırılarak peşin ödenmesi, mazot, gübre ve ilaç desteği verilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’de stratejik önemdeki şeker fabrikalarının da salgından alınan dersle bir an önce kamulaştırılmasını isteyen Aygun, kolonya, yapısında karbonhidrat bulunduran şekerpancarının fermantasyonu sonucu elde edilen etanol alkolün, Covid-19 salgınında korunma açısından çok önemli olduğunu, dünya pazarlarında etanol temini açısından büyük sıkıntı yaşandığını kaydetti.