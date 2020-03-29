Savcılıktan ‘ifade özgürlüğü’ vurgusu

29 Mart 2020 Pazar, 02:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya ile benzer durumdaki eski Harp Okulu öğrencisi Yasin Güleşçi hakkında yürütülen FETÖ soruşturmasında takipsizlik kararı verdi. Ankara’da “adalet” yürüyüşü başlatmak isterken gözaltına alınan ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Melek Çetinkaya ve Ayten Güleşçi hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savclık kararında yasa koyucunun ifade özgürlüğünün kullanılışını garanti etmek saikiyle hareket etmiş olduğu ifade edilerek şunlar kaydedildi: “Aksi düşünce terör örgütlerinin amacına hizmet eder. Terör örgütü propagandası yapma suçu yönünden suçun unsurları oluşmamıştır.”