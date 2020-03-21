Sekiz ülkeden Türkiye’ye dönmek isteyen öğrenciler için başvurular bugün sona eriyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'ye uçuşları durdurulan sekiz ülkede bulunan öğrencilerin, ülkeye dönüş için yapacakları başvuruların bugün saat 17.00'de sona ereceğini duyurdu.
Fotoğraf: DHA
Uçuş yasağı olan ülkelerdeki Türk vatandaşların ülkeye dönmesini sağlayan uçuşların ardından, bu uçuşlarla dönemeyen öğrenciler için yeni çağrı yapıldı.
Cumhubaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle; ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde geçici olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen öğrencilerimizin 21 Mart 2020 Cumartesi günü yerel saatle 17:00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerimize başvurmaları halinde, planlanan süre içinde dönüşleri gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın yurda dönüşlerini Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarımızla koordinasyon halinde THY ile sağlayacak ve Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutacağız"
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