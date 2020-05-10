Şerzan Kurt sosyal medyada anılacak
Polis kurşunuyla öldürülen Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi Şerzan Kurt’un yakınları ve arkadaşları Kurt’un öldürülmesinin 10. Yılında yazılı bir açıklama yaptı. Her yıl düzenlenen anma etkinliğinin koronavirüs nedeniyle bu yıl sosyal medya üzerinden yapılacağının belirtildiği açıklamada Kurt’un dava dosyasında ise adaletin sağlanamadığına dikkat çekildi.
“Şerzan Kurt aramızdan ayrılalı tam 10 oldu” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Bu süreçte, yakalanıp tutuklanan polis Gültekin Şahin ise tam bir hukuksuz örneği sergilenerek serbest bırakıldı. Önce müebbet hapis cezası alan Şahin, daha sonra ise ‘haksız tahrik’ ve ‘mahkemeye saygı’ indirimleri alarak tahliye edildi” denildi. Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: “10 senedir gerek vurulduğu yerde, gerek mezarı başında sevenleri ve arkadaşları tarafından anılan Şerzan Kurt, içinde bulunduğumuz olağanüstü durum ve öldürülüşünün üzerinden tam 10 geçmesi nedeniyle bu sefer sosyal medyadan anılacak” denildi.
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