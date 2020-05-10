Şerzan Kurt sosyal medyada anılacak

10 Mayıs 2020 Pazar, 14:54

“Şerzan Kurt aramızdan ayrılalı tam 10 oldu” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Bu süreçte, yakalanıp tutuklanan polis Gültekin Şahin ise tam bir hukuksuz örneği sergilenerek serbest bırakıldı. Önce müebbet hapis cezası alan Şahin, daha sonra ise ‘haksız tahrik’ ve ‘mahkemeye saygı’ indirimleri alarak tahliye edildi” denildi. Açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: “10 senedir gerek vurulduğu yerde, gerek mezarı başında sevenleri ve arkadaşları tarafından anılan Şerzan Kurt, içinde bulunduğumuz olağanüstü durum ve öldürülüşünün üzerinden tam 10 geçmesi nedeniyle bu sefer sosyal medyadan anılacak” denildi.