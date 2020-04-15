SES Diyarbakır Şubesi eski yöneticilerinden Cuma Kurt koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

15 Nisan 2020 Çarşamba, 17:54

SES Genel Merkezi, SES Diyarbakır Şubesi eski yöneticilerinden Cuma Kurt’un (57) koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. SES tarafından yapılan açıklamada, “Diyarbakır Şube iş yeri temsilcilerimizden Cuma Kurt’u Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine, yakınlarına ve SES ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Cuma Kurt sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin mücadelesinde yaşayacak!” denildi.

SES Diyarbakır Şubesi de yaptığı açıklamada, “Maalesef Cuma abimizi kaybettik. Kelimeler boğazımıza düğümleniyor. Başta ailesi ve tüm SES ailesinin başı sağolsun. Işıklar içinde uyu Cuma abi. Seni ve mücadeleni asla unutmayacağız”