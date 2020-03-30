Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten alınabileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten alınabileceğini duyurdu.
Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e- Devlet Kapısında."
Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında. Hizmet linki: https://t.co/E4IHiazhUG @AliTahaKoc @suleymansoylu #DijitalTR pic.twitter.com/NxVJj644qS— CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) March 30, 2020
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