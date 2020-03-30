Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten alınabileceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2020 Pazartesi, 11:02

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi'nin bundan böyle e-Devlet'ten alınabileceğini duyurdu.

Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e- Devlet Kapısında."

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.


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