Shane Larkin: Dünya erteledi, Türkiye hala maç yapıyor!
Anadolu Efes'in yıldız basketbolcusu: “Dünyadaki diğer ligler ertelenmiş ya da askıya alınmışken Türkiye Ligi'nin neden hala devam ettiğini anlayamıyorum. Virüs, daha fazla kontrol altına alınana ya da daha iyi anlaşılana kadar liglerin ertelenmesi ya da askıya alınması gerektiğine inanıyorum"
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Shane Larkin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nde maçların oynanmaması gerektiğini belirtti.
Larkin, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs salgınının üstesinden gelmekle sorumlu insanlara kesinlikle saygısızlık yapmak istemem ancak dünyadaki diğer ligler ertelenmiş ya da askıya alınmışken Türkiye Ligi'nin neden hala devam ettiğini anlayamıyorum. Maçların seyircisiz oynanmasının durumu daha güvenli yaptığını anlıyorum ancak bu yeterince güvenli değil. Bir basketbolcu olarak sahada rekabet etmekten daha çok keyif aldığım hiçbir şey yok ancak virüsün yayılmasıyla risk eskisine göre daha büyük. Bu yüzden bu maçları oynamaya değmez. Bu, tamamen benim düşüncem ve birçok oyuncunun benimle benzer fikirde olduğunu biliyorum. Birinci öncelik olarak herkesin güvenliğini istiyorum. Virüs, daha fazla kontrol altına alınana ya da daha iyi anlaşılana kadar liglerin ertelenmesi ya da askıya alınması gerektiğine inanıyorum."
Video Haberler
- Günün adamı değil, hakikatın adamı olmaya çalışıyorum
- İmamoğlu ile Malkovich buluşmasına damga vuran anlar
- Önce sevgilisini sonra kendisini öldürdü
- Koronavirüs İtalyanlara şarkı söyletti
- Resulayn şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- Denizde 48 saat can pazarı! O anlar kamerada
- Küçük köpek için canını hiçe saydı!
- Şişli'de ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada
- Esenyurt'ta 'ne bakıyorsun' dayağı kamerada
- Amatör kamerayla kaydedildi! Tepkilere neden oldu