Sharapova sosyal medyadan telefon numarasını verdi

05 Nisan 2020 Pazar, 16:19

Tenis dünyasının en ünlü isimlerinden biri olan ve geçen ay kariyerini noktalayan Maria Sharapova, karantina günlerinde hayranlarını şaşırtan bir hamle yaptı.

Karantina günlerini ABD'de geçiren Rus tenisçi, Twitter adresinden yaptığı paylaşımla takipçilerine özel bir cep telefonu numarası verdi.

32 yaşındaki Sharapova, paylaşımında, "Evet, size özel bir numara aldım. Bu numara üzerinden bana mesajlarınızı iletebilir, soru sorabilir veya sadece 'Merhaba' yazabilirsiniz" dedi.

Corona virüs sebebiyle ABD'deki evinde karantinada bulunan Maria Sharapova'nın paylaşımına kısa sürede yüzlerce yorum geldi. Sharapova'nın verdiği telefon numarası üzerinden dünyaca ünlü tenisçinin takipçileri, onunla sohbet etme şansı buldu.

Sharapova numarasını paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta yaptığım sohbetleri çok sevdim ve keşke daha fazla kişiyle sohbet edebilseydim. Çünkü hepimiz evde kendimizi hapsediyoruz. Bu yüzden evde geçirdiğiniz vakitte neler yaptığınızı bana anlatmanızı istiyorum. Size bir telefon numarası bırakıyorum. Bana doğrudan bu numara üstünden ulaşabilirsiniz. Size cevap vereceğim."