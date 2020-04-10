Siber saldırı sonrası ‘müstehcen görüntüler’ paylaşıldı, Zoom uygulaması yasaklandı

10 Nisan 2020 Cuma, 13:54

Okulların Çarşamba günü kapatıldığı Singapur'daki olayda Singapurlu olmadıkları söylenen iki bilgisayar korsanının "müstehcen" sözler söylemesinden sonra öğretmenin dersi hemen durdurduğu belirtildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Singapur Eğitim Bakanlığı, olayla ilgili inceleme başlatıldığını, soruşturma sonuçlanıncaya kadar okullarda uygulamanın yasaklandığını duyurdu.

Olay bir öğrencinin yaşananları annesine söylemesi ve annenin de yerel basına konuşmasıyla duyuldu.

'DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUK'

Zoom sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada "Bu tür olayların yaşanmasındanderin üzüntü duyduk" dedi.