Siber suçların neden olduğu kayıp son beş yılda üç katına çıktı

02 Nisan 2020 Perşembe, 17:00

Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2019 yılı İnternet Suçları Raporu‘nu paylaştı. Rapora göre FBI, geçen yılın tamamında 3,5 milyar dolar kayba yol açan 467 binden fazla siber suç şikayeti aldı. Bu rakamlarla 2019, en yüksek şikayet sayısının ve şimdiye kadarki en büyük dolar kaybının yaşandığı yıl oldu. 2015’te yıllık kayıp 1,1 milyar dolar seviyesindeydi.

Raporda,'Kurumsal e-postaların gizliliğini ihlal etme' (BEC - Business Email Compromise) suçu, işletmelere neredeyse 1,8 milyar dolara mal olarak listedeki en yüksek maliyetli sahtekarlık türü oldu.

2013’te dolandırıcılar genellikle bir CEO’nun ve CFO’nun e-posta hesabını hackleyip kendilerine yasa dışı para transferi yapıyorlardı. Yıllar içinde stratejiler gelişerek kişisel veya personel e-postalarının gizliliğinin ihlalini ve avukatların e-posta hesaplarının takibini de içermeye başladı.

BORDRO SAPTIRMA

2019’da, popüler bir BEC haline gelen bordro saptırma ile dolandırıcılar, İnsan Kaynakları ve bordro departmanlarında mevcut ödeme dönemindeki doğrudan mevduat bilgilerini güncellemek isteyen çalışanlar gibi davranıyor. Güncellenen bilgiler genellikle parayı bir ön ödemeli kart hesabına yönlendiriyor.

DOLANDIRILAN YAŞLI SAYISI YÜKSEK

Yaş aralığının belirtilmesi isteğe bağlı olan raporda, en çok dolandırılan kesim 68 bin 13 kişi ile yaşlılar. Yirmili yaşların altında ise 10 bin 724 kurban var. Yaşça büyük kişilerin genellikle hedef alındığı konular ise; romantik ilişkiler, teknolojik destek, memur taklidi ve loto dolandırıcılığı. Bu sahtekarlıkların kurbanları 835 milyar dolardan yüksek bir tutar kaybetti. Romantizm ve özgüven dolandırıcılığı tek başına yarım milyar dolar kayba yol açtı.

TEKNİK DESTEK DOLANDIRICILIĞI YÜZDE 40 ARTIŞ GÖSTERDİ

Sahtekarlar, yazılım lisansı veya banka hesabıyla ilgili aslında var olmayan bir sorunu çözme bahanesi altında kurbanlarıyla iletişime geçerek onları dolandırmaya çalışıyor. Bununla birlikte yakın zamanda sahtekarlar tanınmış seyahat şirketlerinin, finansal kurumların veya sanal para birimi döviz bürolarının temsilcilerini taklit etmeye başladı. Teknik destek dolandırıcılığı, 2019’da çoğu 60 yaş üzeri olan kurbanlar üzerinden yaklaşık 54 milyon dolar kayba yol açtı. Bu, önceki yıla kıyasla yüzde 40 oranında artış demek.

FİDYE YAZILIMLARINDAN OLUŞAN KAYIP ÜÇ KAT YÜKSELDİ

Bu yöndeki kayıplar yaklaşık 9 milyar dolara ulaşarak 2018’de meydana gelen kaybın neredeyse üç katına çıktı. 2018’de 1.500 olarak raporlanan fidye yazılımı kurban sayısı da 2 bine ulaştı. Kimlik avı geçen yıl da en yaygın sorun olup 114 bin 72 kurbana yol açarken, ödememe ve teslim etmeme sahtekarlıkları 61 bin 832 kurbanla ikinci sırada yer aldı.

Ancak raporda belirtilene göre, FBI’ın Varlık Kurtarma Ekibi, sahtekarlıklarda kaybedilen paradan 305 milyon doları kurtardı.