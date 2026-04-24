Son Dakika... Ankara Valiliği'nden Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımına inceleme

Ankara'nın Ayaş ilçesi Kaymakamı Muharrem Eligül, hakkında çıkan haberlere ilişkin tepki çeken bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında sık sık dini ifadelere başvuran Eligül, daha sonra paylaşımını kaldırdı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Eligül'ün paylaşımını alıntılayarak, "Ya haddini aşmayacaksın ya da söylediğinin arkasında duracaksın" tepkisini gösterdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Konunun kamuoyunda gündem olmasının ardından Ankara Valiliği'nden açıklama geldi. Valilik, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımına inceleme başlatıldığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında, "Ayaş ilçemizde 23 Nisan kutlama programları kapsamında yaşanan bir konuya dair Kaymakamlığın sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklama ile ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, hakkında çıkan, "Kaymakam talimatıyla belediye basın sorumlusu tören alanına alınmamıştır" haberlerine ilişkin basın açıklaması yapmıştı.

Kaymakam Eligül'ün tepki çeken açıklamasında, şu ifadeler yer almıştı:

"Aziz ve Muhterem Ayaşlı Hemşehrilerim.

Ayaş Belediyesi’nin resmi hesaplarından ve bunun üzerine bazı basın organlarından paylaşılan “Kaymakam talimatıyla belediye basın sorumlusu tören alanına alınmamıştır” haberiyle ilgili zorunlu açıklama

Bir kere ben bu asılsız haberin neresini düzelteceğimi bilmiyorum. Belediye görevlileri tören alanında gayet özgür bir şekilde fotoğraf ve video çekimi yapmışlardır. Bu durum, zaten kendi paylaşımlarından da anlaşılmaktadır. Madem ben kamu gücünü kullanıp engellemişim de o kadar fotoğrafı kim çekmiştir uzaylılar mı

"YOLSUZLUK BAZI ÇEVRELERİN ÇOK İYİ BİLDİĞİ İŞ"

Ancak, mesele kamu gücünü kullanmaksa, ülke gündeminden takip ettiğimiz kadarıyla, kamu gücünü kullanıp ahaliye ve kendilerinden olmayanlara zulüm etmek, Şehrin Emini mevkiinde olması gerekirken gayri ahlaki işlerde ve fuhşiyatta bulunmak, bilumum yolsuzluk, iş insanlarından haraç istemek vermezlerse zabıta gönderip eşkiya gibi dükkan mühürletmek bazı çevrelerin çok iyi bildikleri işlerdir. Ellerindeki kamu gücüyle huzursuzluk çıkaran da bunların ta kendileridir.

"AKSİ HALDE ALLAHIM NE GÜNAH ETTİM DİYE ÜZÜLÜRDÜM"

Hz Peygamberimizin müjdesine nail olmuş Atamız Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesine edepsizlikle girip sandukasını tekmelemek de ruh kökü dışarda olanların tıynet ve cibilliyetinde vardır. Karanlık çevrelerin şahsıma saldırması da elhamdülillah doğru yolda olduğumun göstergesidir. Aksi halde Allahım ben ne günah ettim de bunlar bana muhabbet besliyor diye üzülürdüm. Yüce Allah’ın rahmet ve selameti üzerinize olsun"