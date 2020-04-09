Sıkıntılı günler geçince yine müzik

09 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Tüm dünyayı etkisi alan Covid-19 salgınıyla mücadeleyi sürdüren sağlık çalışanlarına sanatçılardan sosyal medya üzerinden destek geldi.

SAĞLIKÇILARA ÜCRETSİZ MÜZİK DERSİ

Sanatçılar, “Bu sıkıntılı günler geçince” diyerek başladıkları mesajlarında farklı vaatlerde bulundu. Bunu ilk yapan isim ise Besteci ve orkestra şefi Murat Cem Orhan... Orhan, geçen günlerde “Bu sıkıntılı günler geçince sağlık çalışanlarından iki kişiye bir yıl ücretsiz piyano dersi vereceğim” mesajını yazdı ve iş kendiliğinden bir kampanyaya dönüştü. Pek çok müzisyen de aynı çağrıya ortak olarak söz verdi.

Bu işe Murat Cem Orhan bile şaşırdı. Yalnız müzik değil, halen büyük bir çaba ve emek sarf eden sağlık çalışanlarına yönelik felsefe ve resim dersleri vermeye söz verenler var. Orhan ile korona günlerini ve kampanya sürecini konuştuk.

- Bu durum sizi şaşırttı mı? Çünkü bu kampanyanın öncüsü oldunuz.

Her şeyden önce organize olmadan tamamen münferit bir çağrı olarak başlattığım eylemimin böyle organik bir şekilde çığ gibi büyümesi beni tabii ki çok şaşırttı. Bu denli bir büyümeyi bu kadar kısa sürede beklemiyordum. Sadece 36 saat gibi kısa bir sürede ortalama 120 sanatçıyı 500 sağlık çalışanıyla buluşturmayı başardık. Hatta sadece müzisyenler değil aynı zamanda halkoyunları kursundan dokumaya, makyaj tekniklerinden yelkene, resim ve animasyondan felsefeye, edebiyattan seramiğe kendi alanında uzman olan pek çok sanatçı bu kampanyaya destek oldu.

- Sağlık çalışanlarının geri dönüşü nasıl oldu?

Çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Hatta bazı geri dönüşler o kadar duygu yüklü ki atılan teşekkür mesajlarının karşısında birkaç dakika durup düşünmek zorunda kalıyoruz. Günlerce eve gitmiyorlar. Kaç saattir ayaktalar, bilmiyorlar. Doğru düzgün bir tabak yemek yiyemiyor, iki dakika sohbet edemiyorlar. Duş yapmıyorlar, çocuklarını, eşlerini, ailelerini görmüyorlar. Bir tarafta ölüm var bir tarafta enfekte olmak. Bir tarafta da nefes alabilmek için gözünün içine bakan insanlar. Daha pek çok sebeple mağdur durumdalar ve bu kampanyanın bir moral deposu, güzel günlere bir umut olduğunu söylüyorlar.

Hatta direkt bir sağlık çalışanımızın ağzından söylemek gerekirse “Şu an elim ağzımda, mutluluktan uzun zamandır kahkaha atmamanın verdiği enerji patlamasını yaşıyorum şahsım ve arkadaşlarım adına yürekten, samimiyetle çok ama çok teşekkür ediyorum.

Eğer hâlâ görevimin başında ve her şey normale döndüğünde hayattaysam tüm sanatçılara bir sanatsever olarak sarılmak dileğiyle.” Bu arada sadece sağlık çalışanlarını değil aynı zamanda onların pandemi sebebiyle evde duran çocuklarına da ulaşıyoruz, internet üzerinden dersler veriyoruz. Bu onların işlerinde biraz daha rahat çalışmalarını sağlıyor. İnsan, karşılaştığı böyle çaresiz anlarda yardımlaşmanın ne kadar da değerli olduğunu hatırlıyor, uyum içinde birlikte hareket edersek var olabileceğini anlıyor.

- İsimler belli oldu sanırım.

KVKK sebebiyle sosyal medyada paylaşmak istemedim. Ama kampanyamızın ciddiyeti sebebiyle bir arşiv ve takip mekanizması olması adına sanatçılarımızla anlaşan sağlık çalışanlarının isimlerini bir tabloya yazıyorum.

- Nasıl seçim yaptınız?

Aslında biz seçmiyoruz. Sağlık çalışanları bizi seçiyor. Zaten sağlık çalışanları arasında bir kıyasla yapmak asla doğru olmaz. Bir değer hiyerarşisi kurmak oldukça yanlış olur ama bizim tek hassasiyet duyduğumuz nokta, şu anda virüsle bilfiil savaşan dostlarımız kampanyadan yararlansın. Umuyorum ki sağlık çalışanları bu durumu kendi aralarında empati kurarak ayarlıyorlardır.

- Sayıyı artırmayı düşünüyor musunuz?

Bu gönüllü bir hareket. Sanatçı dostlarımız katıldıkları sürece bu kampanya devam eder. Kampanyamızın samimi olması her şeyin önünde, bu yüzden organik büyümesini istiyorum.

‘KİTAP OKUYORUM’

- Siz korona günlerinde neler yapıyorsunuz? Gününüzü nasıl geçiriyorsunuz?

Son bir haftadır kampanya ile yoğun bir şekilde ilgileniyorum ama onun haricinde çok uzun zaman sonra ilk defa arka arkaya bu kadar boş vaktim oldu. Önümüzdeki sezon yöneteceğim eserlerin üzerine çalışmaya başladım. Okumayı ertelediğim bir sürü kitap vardı, bu vesile ile açığı kapatmaya çabalıyorum ve tabii bir de ailem ile bol bol zaman geçirme fırsatım oluştu.