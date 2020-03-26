Sınav tarihleri belirsiz öğrenciler tedirgin

26 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Koronavirüs salgını nedeniyle birçok sınavın tarihi ertelendi. 7 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili net bir açıklama ise yapılmadı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dün akşam yaptığı açıklamada “Prensip olarak biz hep sınavın zamanında yapılmasını önemseriz. LGS’nin ne şekilde yapılacağına dair bizim 3 senaryomuz var. Sınavların ertelenmesi veya ertelenmemesi tamamen buradaki bilimsel metodoloji sonucunda ortaya çıkacak kararlara bağlı. Kararlar ne olursa olsun tedbirimiz hazır” açıklamasını yapmakla yetindi. Uzmanlar, öğrencilerin kaygılarını giderecek açıklamaların bir an önce yapılması gerektiğini söyledi. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, öğrencilerin ne zaman okula döneceğini tahmin etmenin zor olduğunu belirterek, “Eğitime ara verilmiş olması, en çok LGS’ye YKS’ye girecek öğrencileri telaşlandırıyor. Önerimiz sınava erteleme olmayacakmış gibi hazırlanmalarıdır. Daha sonra erteleme olsa bile yeni eklenen sürede öğrenciler genel tekrar yapma şansı yakalamış olur. Sınavın yapılabileceği en geç tarih diye bir düşünceye kapılmamak gerek. Bakanlık için sınav değerlendirme ve yerleştirme yapmak için 20 günlük bir zaman dilimi yeterlidir” diye konuştu. Öğrencilere, sınava hazırlık için “gizli saklı da olsa dışarda çare aramamaları” uyarısında bulunan Yılmaz, “En iyi öğrenme kendi yaptığınız çalışmayla gerçekleşir. Öğrenciler öğrendiklerinin yüzde 25’ini öğretmenlerinden, yüzde 75’ini kendi yaptıkları çalışmalardan öğrenirler” dedi.

‘SÜREÇ UZAYABİLİR’

Rehberlik koordinatörü Cihan Yeşilyurt ise öğrencilerin yaşanan belirsizlikten kaygılanmalarının doğal olduğunu söyleyerek, “Evde kaldıkları süre boyunca uzaktan eğitimle işlenen konuların sınavda çıkıp çıkmayacağını da bilmiyorlar. Görülmemiş bir olayla karşı karşıya olunduğu için de moralleri, motivasyonları çok düşük ve odaklanamıyorlar. Sınavın ertelenip ertelenmeyeceği de bir an önce açıklanmalı. Hangi konulardan soru geleceğinden daha çok, bu ertelenme meselesi daha çok konuşuluyor. Sürecin uzayacağı belli.”