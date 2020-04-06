Sınırdaki kentler korkuyor

06 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sınırdan kaçak geçişler için bazı tedbirler alınırken, Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay’daki CHP’li başkanlar sokağa çıkma yasağı getirilmesini istiyor.

ALINAN ÖNLEMLER YETERSİZ

- CHP Gaziantep İl Başkanı Hayri Sucu: Alınan önlemler yetersiz. Gaziantep’te umreden dönenler arasında pozitif çıkan hastalar olduğunu ve tedaviye alındığını biliyoruz. Karkamış Sınır Kapısı’nda sebze-meyve ticareti devam ediyor. Devletin ciddi ve katı tedbirler alması lazım.

- CHP Hatay İl Başkanı Hasan Ramiz Parlar: Hatay’da korku hakim. Daha sıkı ve katı önlemler alınmalı. Sınırdan halen kaçak girmeye çalışanlar var. Risk daha fazla artmadan ülke genelinde sokağa çıkma yasağı getirilmeli. Yurttaşların da mağdur edilmemesi ve devletin katkı sunması gerekiyor.

TEL ÖRGÜLERDEN KAÇAK GEÇİŞLER SÜRÜYOR

- CHP Şanlıurfa İl Başkanı Hayreddin Cidir: Evde kal çağrısı yeterli değil. Dışarı çıkan virüsü evine taşıyor. Sokağa çıkma yasağı getirilmeli. Bölgemizde yeterince dezenfekte ilacı, maske, eldiven yok. İnsanların çoğu kullanmıyor. Suriye sınırında güvenlik önlemleri daha da artırılmalı.

- CHP Mardin Nusaybin İlçe Başkanı Engin Doğan: Nusaybin, Suriye’ye komşu. Sınır, askerler tarafından kontrol altına alındı. Ancak virüsün yayılmasını önlemek için sokağa çıkma yasağı uygulanmalı.

- CHP Kilis Elbeyli İlçe Başkanı İsa Kahraman: İlimizdeki dezenfekte çalışmaları çok yetersiz. Karantina durumu oluşturulmadan sokağa çıkma yasağı getirilmeli. Ne kadar güvenlik önlemleri arttırılsa da tel örgülerden kaçak geçişler sürüyor.