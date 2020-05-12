Şirin Payzın'dan Erdoğan'a: Hâlâ işini düzgün yapan gazetecilere ve özgür basına ihtiyacınız var
Gazeteci Şirin Payzın, Erdoğan'ın yasaklı olduğu dönemde kendisiyle CNN Türk adına yaptığı röportajın detaylarını anlattı. Payzın, Erdoğan'a "Hâlâ işini düzgün yapan gazetecilere ihtiyacınız var" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu konuk ettiği Halk TV'deki programına RTÜK tarafından 5 program yayın durdurma cezası verilen Şirin Payzın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a siyasi yasaklı olduğu yılları hatırlattı.
Ayşenur Arslan'ın Medya Mahallesi programına konuk olarak katılan Payzın, Erdoğan'la siyasi yasaklı olduğu yıllarda CNN Türk adına yaptığı röpotajın detaylarını anlattı.
ABDULLAH GÜL'ÜN RİCASI
Şirin Payzın New York'ta 11 Eylül saldırısından sonra yapılan ilk Davos toplantısı sırasında Erdoğan'la yaptığı röportajla ilgili detayları şöyle anlattı:
"Abdullah Gül bana 'Sayın belediye başkanımız burada. Onunla bir röportaj yapabilir misiniz?' dedi. O gün CNN Türk yönetimi olarak yasaklı olmasına rağmen Erdoğan'a mikrofon uzattık ve söz hakkı verdik. Cezaevinden yeni çıkmıştı ve o dönem ben Sayın Cumhurbaşkanı ile röportaj yaptım. Bugün 'tu kaka' dedikleri bizlere o dönem ihtiyaç duymuşlardı."
Payzın, Erdoğan'a seslenerek "Hâlâ ve hâlâ sizin işini düzgün yapan gazetecilere ve özgür basına ihtiyacınız var" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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