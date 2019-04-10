AKP'den Büyükçekmece için yeni hamle

AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu'a verdiklerini sosyal medyadan duyurdu.



AKP’de iptal başvurusu muammasının yaşandığı son saatlerde, AKP'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, iptal başvurusunu istedik derken, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ali İhsan Yavuz ise başvurunun henüz gerçekleşmediğini bildirmişti.AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak sosyal medyadan, Büyükçekmece için olağanüstü itiraz dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na verdiğini duyurdu.Şenocak açıklamasında,”YSK’nın gündemindeki B.Çekmece ilçemizin İBB Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçemizi İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na verdik. Yasal ve meşru itiraz hakkımızı sonuna kadar kullanacağız” ifadelerini kullandı.