Mazbata yok atama var: Ödenek iddiası

31 Mart’ta gerçekleştirilen yerel seçimlerin üzerinden 12 gün geçmesine rağmen HDP’nin kazandığı Diyarbakır ve Mardin gibi büyükşehirler ve onlarca belediyede mazbatalar sahiplerine verilmedi. Mazbatasını alamayan HDP’li belediyelerde seçimin hemen sonrasında üst düzey atamalar gerçekleştirdi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanlığı’na seçilen Ahmet Türk atamalar için “İşlemler hükümsüz” dedi.

Seçimin üzerinden yaklaşık 2 hafta geçmesine karşın HDP’nin kazandığı kentlerin bazılarında seçilmişlere mazbataları halen verilmedi. HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanları Selçuk Mızraklı ve Hülya Alökmen, Mardin Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanları Ahmet Türk ve Figen Altındağ il seçim kurullarının vereceği mazbataları ve göreve başlamayı bekliyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesindeki Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü’ne vekaleten bakan Mehmet Fırat Tutşi’nin genel müdür olarak atandığı ileri sürüldü. Mardin’de büyükşehire ait bazı taşınmazların ve araç parkından bazı varlıkların, AKP’nin kazandığı merkez Artuklu Belediyesi’ne devredilmeye başlandığı iddia edildi. Mazbatası verilmeyen Ahmet Türk, işe alım, taşınır ve taşınmaz malların devri ile hibe edilmesine dair işlemlere dair yargı yoluna başvuracaklarını söyledi.

Nisan ödenekleri

HDP Diyarbakır Milletvekili Dr. Semra Güzel ise mazbataların geciktirilmesinin temel nedeninin, İller Bankası’ndan gelecek olan nisan ayı ödeneği olduğunu söyledi. Güzel, YSK’nin kesin sonuçları açıklayacağı 13 nisan tarihi öncesinde belediyelerin nisan ayı ödeneklerinin yapılacağına dikkat çekerek, “Bu süreci uzatarak, gelecek ödeneği alıp bir gaspı daha gerçekleştirmeyi amaçlıyorlar” diye konuştu.