AKP’den MHP’ye 91 bin liralık köfte faturası

Tokat’ın Erbaa Belediye Başkanlığı son seçimde AKP’den MHP’ye geçti. Ancak yeni Belediye Başkanı MHP’li Ertuğrul Karagöz önünde, selefi AKP’li Başkan Hüseyin Yıldırım’dan kalma 91 bin liralık Akçaabat Köftesi faturasını buldu.

Seçimden 3 gün öncesinin tarihini taşıyan faturayı düzenleyen işletmenin sahibi Ali Gör, “3 yıllık, bakan, milletvekili yemek faturası. Ödenmesi için yargıya başvurdum.'' dedi.

Erbaa'yı karıştıran 28 Mart 2019 tarihli faturanın, 2015'ten beri ilçeye gelen bakan, milletvekili, üst düzey bürokratın ağırlanması sırasında verilen yemekleri içerdiği bildirildi.

Yine, belediyece karşılanan bazı şehit yemeklerinin de faturaya dahil olduğu belirtildi. Seçimi kaydeden AKP'li Yıldırım'ın ödemediği faturayı, işletme sahibi tahsil için uğraşıyor.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, restoran sahibi Ali Gör, “Fatura, 2015-2018 arasını kapsıyor. Eski Başkan ödemeden gitti. Belediye ödemek zorunda. Yeni başkanımızın da bilgisi var” dedi.