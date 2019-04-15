Ekrem İmamoğlu, "Maçlara gitmenizi kim engel olmak istedi?" sorusunu yanıtladı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyakşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, AKP'nin İstanbul'da en çok oy oranına ulaştığı İstanbul'un Esenler İlçesi'nde yer alan Kazım Karabekir Mahallesi semt pazarını ziyaret etti. İmamoğlu'nun geleceğini duyan çok sayıda yurttaş pazara adeta akın etti. İmamoğlu, kalabalıktan uzun süre ilerleyemedi. Yurttaşlar "İmamoğlu'na mazbatayı ver" sloganları attı. Bir grup gencin de "Dik dur eğilme bu gençlik seninle" sloganı atması dikkat çekti.

"NEDEN HAKSIZLIK YAPILIYOR?"

İmamoğlu'nun pazarda sohbet ettiği bir kadın, "Neden size haksızlık yapılıyor, versinler mazbatayı" dedi. Bu sırada pazarda bulunanlar "Ekrem Başkan" sloganları attı.



İMAMOĞLU: İŞSİZLİĞİ KONUŞMAK İSTİYORUZ

Ekrem İmamoğlu, pazardaki yurttaşlara bugün açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi. İmamoğlu, "Çok üzülüyoruz. Bugün işsizlik verileri açıklandı. 1 senede 1 milyon 260 bin kişi eklendi. Bunları konuşalım ya." dedi.



"ULAŞIM PAHALI" DİYEN YURTTAŞA VAATLERİNİ HATIRLATTI

İmamoğlu, mavi kartların çok pahalı olduğunu söyleyen bir yurttaşa vaatlerini hatırlatarak, "Bizim iyileştirme paketlerimiz var. Birinci aktarmayı ücretsiz hale getireceğiz. İstanbul'da ulaşım bir hizmet" diye yanıt verdi.



MALTEPE'DE OYLARIN YENİDEN SAYILMASI

İmamoğlu, pazar ziyaretinin sonunda gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

İmamoğlu, Maltepe'deki yeniden sayım işlemiyle ilgili "Seçim bittikten sonra tüm gerekçeleriyle sürece itiraz eden Ak Parti. "Geçersiz oylar sayılsın" dendi, sayıldı. Maltepe'de 'tamamı sayılsın' dendi, sayılıyor. 'Sayılsın' diyen siz, 'sayılmasın' diyen siz! Maltepe'de yapılan iş, akıllara durgunluk veren bir iş. Seçimlerin adil olması konusunda tereddütleri olan bizdik. Siz, 'tüm tedbirleri aldık' dediniz. Ya ne oluyor kardeşim! Yüksek Seçim Kurulu kararını vermelidir. Artık bu süreç bizim güvenimizi sarsmaya başladı. Her şeyi denediler olmadı. Döndüler artık Maltepe'de ne çıkarırız diye bakıyorlar. Yüksek Seçim Kurulu'nu göreve davet ediyorum." dedi.



"MAÇLARA GİTMENİZİ KİM İSTEMEDİ?" SORUSUNU YANITLADI

Bir gazetecinin "Maçlara gitmenizi kim istemedi?" sorusuna şu yanıtı verdi:



Son yılların en barışçıl, en huzurlu maçını izledim. Hem de dünyanın en önemli derbilerinden biri. İnsanlar sevgi gösterisinde bulundular. Ben bu durumdan tevazu çıkarırım, mahçubiyet çıkarırım. Beni kulübün yetkilisi aradı. Ben kim olduğunu açıklamam. Kamuya bunu açıklayacak olan kulüp yetkilisini arayan kişidir. O açıklasın, ben gerekli açıklamamı yaparım