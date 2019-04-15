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CHP'den Yıldırım'a: Kedi ulaşamadığı ciğere murdar dermiş

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın sözlerine yanıt verdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi, 16:31

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın basın toplantısında kullandığı, "Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimidir. Murdar etin kavurması olmaz" ifadelerine Twitter'dan yanıt verdi.

Öztrak, Binali Yıldırım'ın açıklamalarına cevap olarak “Bugün bile millete hakarete devam ediyorlar. Sandıktan kendileri çıkmayınca milletin iradesi murdar mı oluyor. Atalarımız boşuna dememiş ‘kedi ulaşamadığı ciğere murdar dermiş.’ Ekrem İmamoğlu milletin seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Binali Yıldırım, Faik Öztrak

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