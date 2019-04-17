Belediyeyi tüm halka açtı

Ancak diğer Eşbaşkan Hülya Alökmen Uyanık, KHK ile ihraç edildiği için, Büyükşehir Belediye Meclisi üyeliği mazbatasını alamadı. Mızraklı, mazbatasını aldıktan sonra belediyeye giderken yolda yaklaşık 3 yıldır kayyım tarafından belediye binası önüne konan polis kulübelerini kaldırttı. Çok sayıda yurttaş belediye binasını gezdi. Barış Anneleri ile birlikte mazbatayı alan Mızraklı, kurulun bulunduğu bina önünde basın açıklaması yaptı. Mızraklı, “Bu seçimin sonucunu Sayın Leyla Güven’e, haksız ve hukuksuz olarak cezaevinde tutulan Sayın Gültan Kışanak’a ithaf ediyoruz. Herkesin barış umudunun gerçekleştiği yarınların bir an önce gelmesi umuduyla” dedi. Mızraklı daha sonra mazbatası verilmeyen Uyanık ile birlikte belediyeye geçti. Mızraklı bina girişinde karşılaştığı tüm personelle tek tek tokalaştı. Öte yandan Mızraklı, sosyal medyadan önceki dönem belediyeye kayyım olarak atanan Cumali Atillla’nın yaptırdığı lüks banyo ve makam salonu ile oturma odasının görüntülerini paylaştı.